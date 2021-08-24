مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى علمي علوم

وتشير التوقعات إلي انخفاض حد القبول بكليات الطب لما بين 91.5 إلي 92%



أيام قليلة وتعلن وزارة التعليم العالي والبحث نتيجة المرحلة الأولي من تنسيق الجامعات.

وطبقا لمؤشرات تنسيق الجامعات 2021 ، فإنه من المرجح انخفاض تنسيق كليات علمي علوم.

مؤشرات تنسيق المرحلة الأولي علمي علوم

جدير بالذكر أن الحد الأدني لتنسيق المرحلة الاولي علمي علوم يبلغ 362.5 درجة بما يعادل 88.41%.

ويبلغ عدد طلاب تنسيق المرحلة الاولي علمي علوم نحو 22 ألفا و954 طالبا.

توقعات بانخفاض الحد الأدني للقبول بكليات الطب إلي 91.5%

وتشير التوقعات إلي انخفاض حد القبول بكليات الطب لما بين 91.5 إلي 92%.

وطبقا للدكتور طارق شوقي وزير التعليم، فإن عدد الحاصلين على 369 درجة في الشعبة العلمية بنسبة 90% فأكثر يبلغ 16 ألفا.

وتستقبل كليات الطب سنويا نحو 11 الف طالب ، بينما تستقبل كليات طب الأسنان نحو 2700 طالب.

طب الأسنان يصل إلي 91%

وطبقا لمؤشرات المجمع التكراري لطلاب الثانوية العامة 2021، فمن المرجح انخفاض حد القبول بكليات طب الأسنان لنحو 91.5 إلي 91%.

حيث إن المجمع التكراري للناجحين في الثانوية العامة، يوضح أن أعداد المشتركين في كل نصف درجة، بدءا من 369 درجة ، يتراوح ما بين 500 إلى 600 طالب.

الصيدلة قرب الـ 90%

وبحساب أعداد المقبولين بالطب وطب الأسنان فمن المتوقع أن ينخفض الحد الأدنى للقبول بكليات الصيدلة لقرب 90%.

وتبلغ الطاقة الاستيعابية لكليات الصيدلة نحو 7500 طالب.

أماكن شاغرة بالعلاج الطبيعي والطب البيطري بالمرحلة الثانية



وتنتهي المرحلة الأولي من تنسيق الجامعات عند 88.41%، والتي من المتوقع أن تصل إليها كليات العلاج الطبيعي.

كما أنه يظل فرص لوجود أماكن شاغرة بالمرحلة الثانية من التنسيق ببعض كليات العلاج الطبيعي، وتنضم إليها الطب البيطري.

يذكر أن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، قال إنه من المتوقع انخفاض تنسيق الكليات بنحو 5 إلي 7%.

واستطرد الوزير إنه مع انخفاض مجاميع الطلاب بالثانوية العامة 2021 ، فإن نسبة التراجع بالتنسيق قد تصل لـ 10%.