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مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى علمي علوم

وتشير التوقعات إلي انخفاض حد القبول بكليات الطب لما بين 91.5 إلي 92%
جهاد سالم 12:31 م, الثلاثاء, 24 أغسطس 21 12:31 م, الثلاثاء, 24 أغسطس 21

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أيام قليلة وتعلن وزارة التعليم العالي والبحث نتيجة المرحلة الأولي من تنسيق الجامعات.

وطبقا لمؤشرات تنسيق الجامعات 2021 ، فإنه من المرجح انخفاض تنسيق كليات علمي علوم.

مؤشرات تنسيق المرحلة الأولي علمي علوم

جدير بالذكر أن الحد الأدني لتنسيق المرحلة الاولي علمي علوم يبلغ 362.5 درجة بما يعادل 88.41%.

ويبلغ عدد طلاب تنسيق المرحلة الاولي علمي علوم نحو  22 ألفا و954 طالبا.

توقعات بانخفاض الحد الأدني للقبول بكليات الطب إلي 91.5%

وتشير التوقعات إلي انخفاض حد القبول بكليات الطب لما بين 91.5 إلي 92%.

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وطبقا للدكتور طارق شوقي وزير التعليم، فإن عدد الحاصلين على 369 درجة في الشعبة العلمية بنسبة 90% فأكثر يبلغ 16 ألفا. 

وتستقبل كليات الطب سنويا نحو 11 الف طالب ، بينما تستقبل كليات طب الأسنان نحو 2700 طالب.

طب الأسنان يصل إلي 91%

وطبقا لمؤشرات المجمع التكراري لطلاب الثانوية العامة 2021، فمن المرجح انخفاض حد القبول بكليات طب الأسنان لنحو 91.5 إلي 91%. 

حيث إن المجمع التكراري للناجحين في الثانوية العامة، يوضح أن أعداد المشتركين في كل نصف درجة، بدءا من 369 درجة ، يتراوح ما بين 500 إلى  600 طالب.

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الصيدلة قرب الـ 90%

 وبحساب أعداد المقبولين بالطب وطب الأسنان فمن المتوقع أن ينخفض الحد الأدنى للقبول بكليات الصيدلة لقرب 90%. 

وتبلغ الطاقة الاستيعابية لكليات الصيدلة نحو 7500 طالب.

أماكن شاغرة بالعلاج الطبيعي والطب البيطري بالمرحلة الثانية


وتنتهي المرحلة الأولي من تنسيق الجامعات عند 88.41%، والتي من المتوقع أن تصل إليها  كليات العلاج الطبيعي.

كما أنه يظل فرص لوجود أماكن شاغرة بالمرحلة الثانية من التنسيق ببعض كليات العلاج الطبيعي، وتنضم إليها الطب البيطري. 

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يذكر أن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، قال إنه من المتوقع انخفاض تنسيق الكليات بنحو 5 إلي 7%.

واستطرد الوزير إنه مع انخفاض مجاميع الطلاب بالثانوية العامة 2021 ، فإن نسبة التراجع بالتنسيق قد تصل لـ 10%.

 

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بقلم جهاد سالم

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