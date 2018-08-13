مؤشرات المنتجات المنزلية والبنوك يصعدان بمفردهما بالبورصة اليوم

أحمد عليصعدت مؤشرات قطاع المنتجات الشخصية والمنزلية وقطاع البنوك بنسبة 0.53% للأول بمستوى اغلاق 2542.25 نقطة، و بنسبة 0.12% بمستوى 6720.19 نقطة، وذلك بنهاية تعاملات جلسة اليوم -الأثنين-.فيما هبطت باقي المؤشرات القطاعية، وكان مؤشر قطاع الأغذية والمشروبات الأقل هبوطًا بنسبة 1.16% مغلقًا عند 1712.6

أحمد علي

صعدت مؤشرات قطاع المنتجات الشخصية والمنزلية وقطاع البنوك بنسبة 0.53% للأول بمستوى اغلاق 2542.25 نقطة، و بنسبة 0.12% بمستوى 6720.19 نقطة، وذلك بنهاية تعاملات جلسة اليوم -الأثنين-.

فيما هبطت باقي المؤشرات القطاعية، وكان مؤشر قطاع الأغذية والمشروبات الأقل هبوطًا بنسبة 1.16% مغلقًا عند 1712.69 نقطة، تلاه مؤشر قطاع الموارد الأساسية بنسبة 1.33% مسجلًا مستوى 1132.87 نقطة.

وثالثًا من حيث الأقل هبوطًا جاء مؤشر قطاع الكيماويات بنسبة 1.56% بمستوى إغلاق 1778 نقطة، ورابعًا حل مؤشر قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة تراجع 1.65% بمستوى اغلاق 3216.61 نقطة.

وخامسًا بقائمة الهابطين، سجل مؤشر قطاع الخدمات المالية بإستثناء البنوك بنسبة هبوط قدرها 1.68% بقيمة 816.9 نقطة.