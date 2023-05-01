مؤشرات المال الإماراتية تغلق الإثنين متراجعة بقيادة «رابكو للاستثمار»

تراجعت مؤشرات أسواق المال الإماراتية بنهاية تعاملات اليوم الاثنين بقيادة “رابكو للاستثمار” ، مع ترقب المستثمرين قرارات اجتماع الفيدرالي الأمريكي خلال هذا الأسبوع.

ووفقاً لبيانات أسواق المال الإماراتية، حقق سوق دبي المالي خسائر بلغت 2.3 مليار درهم، بما يعادل 626 مليون دولار.

ومع ختام تعاملات اليوم، انخفض سوق دبي المالي بنسبة 0.19 بالمائة، بما يعادل 6.74 نقطة، إلى مستوى 3538 نقطة.

تراجع رابكو للاستثمار

وجرت تعاملات على أسهم دبي بحجم 185.762 مليون سهم، بقيمة 277.630 مليون درهم.

وتصدر سهم الإسلامية العربية للتأمين قائمة الشركات الأكثر تراجعا بنسبة 2.95% إلى 0.626 درهم.

وجاء ذلك وسط تراجع كل من سهم سوق دبي المالي 1.33 بالمائة، وبنك دبي الإسلامي 0.89 بالمائة، وإعمار العقارية 0.333 بالمائة، وإعمار للتطوير 1.08 بالمائة، والإمارات دبي الوطني 1.06 بالمائة، وجي إف إتش 0.65 بالمائة.

وبلغت القيمة السوقية لأسهم دبي 618.560 مليار درهم بنهاية تعاملات اليوم، مقابل 620.860 مليار درهم بنهاية تعاملات الجمعة، بخسائر بلغت 2.3 مليار درهم.

وتراجع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.87 بالمائة، بما يعادل 84.75 نقطة، إلى مستوى 9704 نقطة.

وجرت تعاملات على أسهم أبوظبي بحجم 274.817 مليون سهم، بقيمة 1.124 مليار درهم.

وتصدر سهم رابكو للاستثمار قائمة الشركات الأكثر تراجعا، حيث هبط بنسبة 9.29% إلى 2.05 درهم.

جاء ذلك وسط تراجع سهم بنك أبوظبي الإسلامي 1.06 بالمائة، وأدنوك للغاز 0.31 بالمائة، والدار العقارية 1.96 بالمائة، وألفاظبي القابضة 2.18 بالمائة، وبنك أبوظبي الأول 1.27 بالمائة، ومجموعة أغذية 0.94 بالمائة.

وبلغت القيمة السوقية لأسهم أبوظبي 2.717.162 تريليون درهم بنهاية تعاملات اليوم.