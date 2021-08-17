أسواق عربية

مؤشرات الخليج تصعد الثلاثاء بقيادة بورصة أبوظبي

صعد سهم "المواساة" بنسبة 6.54%
أيمن عزام 6:19 م, الثلاثاء, 17 أغسطس 21 6:19 م, الثلاثاء, 17 أغسطس 21

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ارتفعت بورصات الخليج في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء، وتصدرها مؤشر بورصة أبوظبي بنسبة 0.87% رابحًا 67.01 نقطة ليغلق عند مستوى 7729.9873 نقطة.

صعود بورصة أبوظبي

وصعد مؤشر بورصة السعودية  بنسبة 0.63% رابحًا 70.98 نقطة ليغلق عند مستوى 11392.83 نقطة.

وارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 0.43% رابحًا 12.37 نقطة ليغلق عند مستوى 2837.34 نقطة.

وصعد 11 قطاعًا بسوق الأسهم السعودية، على رأسها الرعاية الصحية بنسبة 3.36%. 

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وقفز 65 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم “المواساة” بنسبة 6.54%.

ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.23% رابحًا 15.45 نقطة ليغلق عند مستوى 6616.87 نقطة.

 وصعدت 7 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها المنافع بنسبة 0.89%.


وارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بنسبة 0.09% رابحًا 1.40 نقطة ليغلق عند مستوى 1638.10 نقطة.

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وصعد ببورصة البحرين قطاع الصناعات بنسبة نمو 24.5% مدفوعًا بصعود سهم شركة إي بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 1.01%.

وتراجع قطاع العقارات بنسبة انخفاض 26.51% بضغوط هبوط سهم عقارات السيف بنسبة 1.14%.

وصعدت 4 قطاعات ببورصة دبي على رأسها العقارات بنسبة 1.05%.

وقفز 16 سهمًا ببورصة دبي، على رأسها سهم شركة الإمارات للمرطبات بنسبة 4.28%.
 

وصعدت 5 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها الاتصالات بنسبة 2.30%.  

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وارتفع 18 سهمًا ببورصة أبو ظبي على رأسها سهم “شركة طيران أبو ظبي” بنسبة 12.01%.

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بقلم أيمن عزام

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