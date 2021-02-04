مؤشرات الخليج تتراجع الخميس بقيادة بورصة دبي

تراجعت غالبية المؤشرات في منطقة الخليج في ختام تعاملات الخميس، وتصدرت بورصة دبي الخسائر، إذ أثرت زيادة في حالات الإصابة بكوفيد-19 على معنويات المستثمرين، غير أن البورصة السعودية خالفت الاتجاه وأغلقت على زيادة.

تراجع بورصة دبي

وتراجع مؤشر الأسهم الرئيسي في دبي، مركز التجارة والسياحة في الشرق الأوسط، 1.5 بالمئة.

وسجل المؤشر أيضا ثاني خسارة أسبوعية له في خمسة أسابيع بعد أن نزل واحدا بالمئة على مدار الجلسات الخمس حتى يوم الخميس.

وانخفض سهم إعمار العقارية القيادي 2.5 بالمئة، فيما نزل سهم دبي للاستثمار 4.9 بالمئة ليصبح الخاسر الأكبر على المؤشر بعد يوم من إعلان الشركة عن انخفاض حاد في أرباح العام بأكمله.

تهدد موجة ثانية من الإصابات بفيروس كورونا بتقويض الازدهار السياحي في دبي.

وبرغم أن دبي تعد واحدة من المقاصد القليلة التي لا تزال مفتوحة أمام المسافرين الدوليين منذ يوليو، لكنها لم تفرض أشد قيود لمكافحة الفيروس حتى الآن بعد تسجيل أعداد قياسية يومية للإصابات في الإمارات، آملة في أن تجنبها التطعيمات تكرار العزل العام الذي فرضته العام الماضي.

وقالت دانيلا ستويفا محللة أسواق الأعمال لدى آي.سي.إم.كوم إن التراجع في السوق المحلية صار شبه حتمي بعد التصحيح في بورصات كبرى منها الولايات المتحدة في نهاية يناير.

وصعد المؤشر الرئيسي في السعودية 0.9 بالمئة، إذ ارتفع سهم مصرف الراجحي 3.5 بالمئة، فيما زاد سهم البنك الأهلي التجاري، أكبر بنوك المملكة، 1.7 بالمئة.

أظهر مسح يوم الأربعاء أن القطاع الخاص غير النفطي في السعودية نما بقوة في يناير ، ليسجل ارتفاعا للشهر الخامس على التوالي، إذ ارتفع الإنتاج، حيث يحدو الأمل الشركات حيال تعاف اقتصادي كبير.

وفي أبوظبي انخفض المؤشر 0.2 بالمئة، إذ نزل سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك البلاد، 0.3 بالمئة.

ونزل مؤشر بورصة قطر بنسبة 0.4 بالمئة، متأثرا بتراجع سهم شركة صناعة البتروكيماويات صناعات قطر 1.5 بالمئة.

وخارج منطقة الخليج، نزل مؤشر الأسهم القيادية في مصر 0.2 بالمئة، إذ تراجع سهم البنك التجاري الدولي 0.9 بالمئة.

أظهر مسح يوم الأربعاء أن النشاط في القطاع الخاص غير النفطي في مصر انكمش للشهر الثاني على التوالي، لكن الشركات متفائلة بتحسن الأوضاع في 2021 مع تطعيم المزيد من الأشخاص بلقاحات مضادة لكوفيد-19.

السعودية.. صعد المؤشر 0.9 بالمئة إلى 8618 نقطة.

أبوظبي.. هبط المؤشر 0.2 بالمئة إلى 5664 نقطة.

دبي.. خسر المؤشر 1.5 بالمئة مسجلا 2671 نقطة.

قطر.. تراجع المؤشر 0.4 بالمئة إلى 10431 نقطة.

مصر.. نزل المؤشر 0.2 بالمئة إلى 11599 نقطة.

البحرين.. انخفض المؤشر 0.2 بالمئة إلى 1461 نقطة.

سلطنة عُمان.. ارتفع المؤشر 0.1 بالمئة إلى 3606 نقاط.

الكويت.. فقد المؤشر 0.1 بالمئة ليبلغ 6219 نقطة.