مؤشرات الخليج تتراجع الأربعاء بقيادة بورصة الكويت

تراجعت بورصات الخليج، خلال تعاملات تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، وتصدرت بورصة الكويت قائمة المتراجعين بعدما هوى المؤشر العام بنسبة 0.9%.

وهبط المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية “تاسي”، بنسبة 0.88% خاسراً 76.02 نقطة ليغلق عند مستوى 8542.55 نقطة.

وانخفض المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 0.42% خاسراً 11.62 نقطة ليغلق عند مستوى 2712.51 نقطة.

ونزل المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بنسبة 0.41% خاسراً 23.47 نقطة ليغلق عند مستوى 5674.672 نقطة.

هبط 19 قطاعاً بسوق السعودية، على رأسها قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 2.63%.

وارتفع قطاعي التطبيقات وخدمات التقنية والمرافق العامة بنسبة 9.85%، 1.39%، على التوالي.

وقفز 14 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم “بحر العرب” بنسبة 9.89%.

تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي بنسبة 0.42% خاسراً 11.62 نقطة ليغلق عند مستوى 2712.51 نقطة.

وهبطت 5 قطاعات ببورصة دبي على رأسها الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 1.60%.

وقفز 11 سهماً ببورصة دبي، بختام جلسة الأربعاء، على رأسها سهم شركة دبي للتأمين بنسبة 15%.

وهبطت 6 قطاعات ببورصة أبوظبي، على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 0.90%.

وارتفع 13 سهماً ببورصة أبوظبي على رأسها سهم “شركة الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية” بنسبة 8.82%.



تحول المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بنسبة 0.13% خاسراً 1.92 نقطة ليغلق عند مستوى 1464.76 نقطة.

وهبط ببورصة البحرين قطاع الفنادق والسياحة بنسبة انخفاض 149.34%.

وارتفع قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 0.07% مدفوعاً بصعود سهم مصرف السلام-البحرين بنسبة 4.17%.

تراجع المؤشر العام لبورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.44% خاسراً 46.01 نقطة ليغلق عند مستوى 10471.92 نقطة.

وهبطت 6 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها قطاع الصناعات بنسبة 1.14%.

تراجع بورصة الكويت

تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.90% خاسراً 51.88 نقطة ليغلق عند مستوى 5700.91 نقطة

وهبطت 10 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 2.69%.

تراجع سوق مسقط للأوراق المالية للجلسة الثالثة على التوالي، إذ هبط مؤشر سوق مسقط (30)، بنسبة 0.520% خاسراً 18.891 نقطة ليغلق عند مستوى 3603.715 نقطة.

وارتفعت 10 أسهم على رأسها سهم “الجزيرة للخدمات” بنسبة 7.84%. و

تراجع 13 سهماً على رأسها سهم “جلفار للهندسة والمقاولات” بنسبة 8.16%.