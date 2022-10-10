مؤشرات البورصة مرشحة للارتداد و«EGX30» يستهدف 10200-10000 نقطة

هبطت مؤشرات البورصة المصرية جماعيا بنهاية تعاملات أمس بواقع %0.7 للمؤشر الرئيسى «EGX30» ليغلق عند 9940 نقطة، فيما انخفض «EGX70 EWI» للأسهم الصغيرة و المتوسطة بنحو %1.4 مسجلا 2184 نقطة، والأوسع نطاقا «EGX100 EWI» تراجع %1.09ليسجل 3122 نقطة.

يأتى ذلك فى وقت رشح فيه خبراء التحليل الفنى مؤشرات البورصة للارتداد، واستهداف «EGX30» مستوى 10200-10000 نقطة.

وبلغ إجمالى قيم التداول على الأسهم 560.56 مليون جنيه، وفقد رأس المال السوقى حوالى 3 مليارات، ليسجل 691.17 مليار، مقابل 694.16 مليار للإغلاق السابق.

وشهدت البورصة أمس سيطرة بيعية من المستثمرين المصريين والأجانب، بصافى قيمته 5.64 مليون جنيه، و 14.05 مليون على الترتيب، مقابل شراء للعرب بنحو 19.7 مليون.

وقال خبراء التحليل الفنى إن هبوط السوق جاء متأثرا بالأسواق العالمية ، مشيرة إلى أن ضعف قيم التنفيذات (حجم التداول) يعزز من فرص الارتداد لأعلى مجددا، ورجحوا استمرار تذبذب مؤشرات البورصة تأثرا بضعف القوى الشرائية وكذلك أداء الأسواق العالمية .

وأكدوا أن مؤشرات البورصة، اقتربت من مستويات دعم قوية عند 9900-9800 نقطة لـ«EGX30» و 2150 نقطة لـ«EGX70» مما يؤهلها للصعود فى الأجل القصير صوب 10200-10000 نقطة ، و 2200 نقطة على الترتيب.

وأشار أدهم جمال الدين رئيس قسم التحليل الفنى بشركة «كايرو كابيتال» لتداول الأوراق المالية، إلى تراجع «EGX30» فى مستهل تعاملات الأسبوع الجارى مع استمرار ضعف القوى الشرائية واستمرار تأثر المؤشر بأداء السوق الأمريكية.

وأوضح أن المؤشر شهد الأسبوع الماضى ظهور القوى الشرائية فى إطار المتاجرات السريعة مما دفع «EGX30» للوصول إلى 10000 نقطة .

وتابع إن «EGX30» لم يتمكن من الثبات أعلى مستوى 10000 نقطة مع عودة الضغوط البيعية ليغلق أمس حول مناطق الدعم 9900-9800 نقطة .

وتوقع تمكن «EGX30» من الارتداد لأعلى من مستويات الدعم الحالية ، مستهدفا 10000-10200 نقطة، بشرط استمرار التداول أعلى 9625 نقطة لإيقاف الخسائر على الأجل القريب.

وأشار محمد عطا مدير التداول بشركة يونيفرسال لتداول الأوراق المالية إلى تراجع «EGX30» أمس متأثرا بالضغوط البيعية من قبل المستثمرين الأجانب على الأسهم القيادية، وكذلك تأثرا بأداء الأسواق الأوروبية و الأمريكية الجمعة الماضية .

وأكد أن أسهم الأفراد شهدت أيضا ضغوطا بيعية دفعت «EGX70» للإغلاق دون 2200 نقطة .

ولفت إلى أن قيم تنفيذات السوق شهدت أمس تراجعا ملحوظا لتسجل أدنى مستوى منذ أغسطس الماضى.

وألمح إلى أن تراجع التنفيذات بالسوق مؤشر إيجابى يدل على تمسك المستثمرين بالأسهم وعدم التفريط فيها عند تلك المستويات السعرية ، كما يدعم فرص ارتداد مؤشرات البورصة على الأجل القريب .

وتوقع «عطا» ارتداد «EGX30» من 9900 نقطة، مستهدفا 10000 نقطة مرة أخرى، وكذلك ارتداد «EGX70» من قرب مستويات 2150 نقطة، صوب 2200 نقطة.