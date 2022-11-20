مؤشرات البورصة مرشحة لتسجيل قمم جديدة الأسبوع الجارى

توقع خبراء التحليل الفنى مواصلة مؤشرات البورصة المصرية تحقيق قمم جديدة خلال تعاملات الأسبوع الجاري، بدعم من الأداء الإيجابى للأسهم القيادية وفى مقدمتها البنك التجارى الدولي.

وحدد الخبراء مستهدفات مؤشر البورصة الرئيسى «EGX30» عند 12900-12800 نقطة، حتى وإن تعرض خلال مساره لبعض عمليات جنى الأرباح، ورجحوا استهداف «EGX70» للأسهم الصغيرة والمتوسطة 2500-2400 نقطة، وقد يمتد الصعود إلى 2700 بدعم من عودة الزخم الشرائى للمستثمرين الأفراد.

وأنهت مؤشرات البورصة الأسبوع الماضى على صعود جماعى، بواقع %6.46 لـ«EGX30» ليغلق عند 12515 نقطة، فيما ارتفع EGX70 EWI” %7.05 مسجلا 2388 نقطة، و EGX100 Ewi” الاوسع نطاقاً صعد %6.33 ليبلغ 3482 نقطة.

وبلغ إجمالى قيم التعاملات على الأسهم الأسبوع الماضى 9.85 مليار جنيه، مقابل 5.94 مليار للأسبوع السابق له.

وارتفع رأس المال السوقى للأسهم المقيدة حوالى %5.07 بما يعادل 39.6 مليار جنيه، ليسجل 821.7 مليار الأسبوع الماضي، مقابل 782.1 مليار لمستوى إغلاق الأسبوع السابق له.

وسيطر المصريون على %67.3 من تعاملات السوق، مقابل %23.7 للأجانب، و%9 للعرب، وسجل المصريون والعرب صافى شراء بقيمة 567.4 مليون جنيه، و36.6 مليون على الترتيب، فيما سجل الأجانب صافى بيع بقيمة 603.9 مليون .

وقال أدهم جمال الدين رئيس قسم التحليل الفنى بشركة «كايرو كابيتال» لتداول الأوراق المالية إن «EGX30» استكمل الصعود القوى للأسبوع الخامس على التوالى، موضحا أن المؤشر تمكن من الارتفاع بنحو %27 على مدار رحلة الصعود مدعوما بارتفاع جميع الأسهم القيادية وعلى رأسها البنك التجارى.

وصعد سهم البنك التجارى الدولى الأسبوع الماضى بنحو %8.17 ليسجل 37.34 جنيه.

وأشار إلى تمكن «EGX30» الأسبوع الماضى من بلوغ مستهدفه 12500 نقطة، مما يزيد من فرص استكمال الصعود فى اتجاه مستويات 12900 نقطة الأسبوع الجاري، ناصحا المستثمرين قصيرى الأجل بالشراء الانتقائي، حيث إن تبادل المراكز بين الأسهم الصاعدة، والتى شهدت تصحيحا، أمر قائم حتى الآن.

وعلى صعيد «EGX70» قال «جمال الدين» إن المؤشر سجل بدوره ارتفاعا قويا الأسبوع الماضي، مع ظهور القوى الشرائية التى مكنته من اختراق 2270 نقطة، فى إشارة إيجابية أدت لاستمرار الصعود، وتحقيق مستهدف 2330 نقطة، مؤكدا أن فرص استمرار صعوده لازالت قائمة فى اتجاه مستويات 2530 نقطة ثم 2750 .

من جانبه، أشار حسام عيد مدير الاستثمار بشركة إنترناشيونال لتداول الأوراق المالية، إلى أن «EGX30» حقق الأسبوع الماضى قمة جديدة خلال العام الجارى عند 12500 نقطة بعد تمكنه من استعادة مستوى المقاومة الرئيسى 12400 نقطة والاستقرار أعلاه.

وأرجع الصعود القوى لـ«EGX30» للأداء الإيجابى والصعود لأغلب الأسهم القيادية واتجاه المؤسسات المالية المصرية والعربية نحو الشراء وفتح المراكز المالية بالأسهم القيادية.

وتوقع استهداف «EGX30» مستوى المقاومة 12600 نقطة بمستهل تعاملات الأسبوع الجارى.

وأوضح أنه حال ظهور عمليات جنى أرباح وتصحيح للأسهم القيادية بالقرب من مستوى المقاومة الرئيسى فقد يتجه لاختبار مستوى الدعم 12400 نقطة، ثم 12200.

وعلى صعيد «EGX70» قال «عيد» إن استقرار المؤشر أعلى مستوى الدعم 2360 نقطة ، قد يدفعه لاختبار مستوى المقاومة الرئيسى 2400 نقطة.

من جانبه، رجح محمد عطا مدير التداول بشركة يونيفرسال لتداول الأوراق المالية ، استمرار الأداء الإيجابى لمؤشرات البورصة فى تعاملات الأسبوع الجارى.

وقال إن فرص استمرار صعود «EGX30» تظل قوية طالما تمكن من الاستقرار أعلى مستوى 12500 نقطة، مما يؤهله لاستهداف 12800 على الأجل المتوسط.

وتوقع مواصلة الأسهم القيادية بالبورصة أدائها الإيجابى خاصة سهم البنك التجارى الدولي، فضلا عن استمرار الزخم الشرائى من قبل الأفراد على الأسهم الصغيرة والمتوسطة، محدداً مستهدفات «EGX70» عند 3400 نقطة، ثم 3500.