مؤشرات البورصة حبيسة النفق العرضى

تنتظر تحرك سهم التجارى الدولى وصعود قيم التعاملات جهاد سالم توقع خبراء التحليل، سيطرة التحركات العرضية على مؤشرات البورصة، لحين عودة سهم التجارى الدولى إلى الصورة مجددًا، وصعود قيم وأحجام التعاملات. ورجح الخبراء تحرك مؤشر السوق الرئيسى EGX30، بين مستويات 14200 إلى 14400 نقطة، وتحرك مؤشر EGX70 لل

تنتظر تحرك سهم التجارى الدولى وصعود قيم التعاملات





جهاد سالم

توقع خبراء التحليل، سيطرة التحركات العرضية على مؤشرات البورصة، لحين عودة سهم التجارى الدولى إلى الصورة مجددًا، وصعود قيم وأحجام التعاملات.

ورجح الخبراء تحرك مؤشر السوق الرئيسى EGX30، بين مستويات 14200 إلى 14400 نقطة، وتحرك مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بين مستويات 765 إلى 820 نقطة.

وأنهى EGX30 تعاملات الأحد، على هبوط بنسبة %0.37، مسجلًا مستوى 14279 نقطة، كما تراجع EGX70 بنسبة %0.79، عند مستوى 779 نقطة، وانخفض المؤشر الأوسع نطاقًا EGX100، بنسبة %0.62، مسجلًا 1762 نقطة.

وبلغت إجمالى قيم التداولات على الأسهم 845.5 مليون جنيه، وتراجع رأس المال السوقى للأسهم المقيدة بـ 2.4 مليار جنيه، ليسجل 786.2 مليار جنيه، مقابل 788.5 مليار جنيه مستوى الإغلاق السابق.

قال محمد رضوان، عضو الجمعية المصرية للمحللين الفنيين، إن مؤشر السوق الرئيسى EGX30، واجه خلال تعاملات الأحد مستوى المقاومة 14400 نقطة، لافتا إلى أنه بالنظر لأحجام التداول، فإنها تعكس ضعف التراجع، ومن ثم يوقف مستوى الدعم 14200 نقطة المؤشر من التراجع، ليدخل فى حركة عرضية بين مستوى الدعم، والمقاومة، لحين تمكنه من اختراق مستوى 14400 نقطة، مع أحجام تداول عالية، وبدعم من سهم التجارى الدولى، وأسهم القطاع العقارى.

وبشأن EGX70، للأسهم المتوسطة والصغيرة، أشار رضوان إلى أن استمرار سيطرة التحركات العرضية على المؤشر بين مستويات 765 – 770 نقطة، حد أدنى، ومستويات 815 – 820 حد أعلى.

ونصح رضوان المتعاملين، بالحرص فى التعامل مع السوق، نظرا للتذبذبات التى تشهدها الأسهم القيادية، سواء بالصعود أو الهبوط، تزامنا مع الهدوء النسبى لتحركات سهم التجارى الدولى، لافتا إلى أن أحجام التداول بالسوق تعد فقيرة فى ظل اقتراب المؤشر من مستوى تاريخى، مقارنة بأحجام التداول التى ظهرت سابقا فى بداية الاتجاه الصاعد، التى كسرت حاجز الـ 2 مليار.

وشدد رضوان على أنه ضرورى احتفاظ العميل بنسبة سيولة فى المحفظة، بين 30 إلى 40 %، وانتقاء الأسهم التى تظهر القوى الشرائية، مشيرا إلى أن القطاعات المتفوقة حتى الآن هي؛ القطاع – والبتروكيماويات – والبنوك، وأسهم الشركات الحكومية، مع اقتراب طرح شركات قطاع الأعمال العام.

أشار أدهم جمال الدين، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة كايرو كابيتال، إلى أن اختراق EGX30 لقمته السابقة عند 14380 نقطة، والاقتراب من مستوى المقاومة 14400 نقطة، مستهل تعاملات الأحد، كان اختراقا كاذبا، ما دفعه لفقدان جميع مكاسبة الصباحية، والإغلاق فى المنطقة الحمراء تأثرا بالضغوط البيعية.

وحدد جمال الدين مستوى الدعم 14200 نقطة، منطقة مهمة لإيقاف تراجع المؤشر، ودفعة صوب الارتداد مجددًا، فى اتجاه مستوى المقاومة 14000 نقطة، إلا أنه يرى أن تمكن المؤشر من تجاوز تلك المناطق خلال الوقت الراهن، غير واضح ومن ثم يترقب السوق إشارة شراء جديدة للمستثمرين قصيرى الأجل.

وسجل المتعاملون المصريون خلال تعاملات الأحد، صافى شراء بقيمة 34.2 مليون جنيه، فيما سيطر البيع على تعاملات العرب والأجانب، بواقع 10.9 مليون جنيه، و2.4 مليون جنيه على الترتيب.

اتجه الأفراد بجميع جنسياتهم للبيع، بواقع 12.7 مليون جنيه للمصريين، و21.8 مليون جنيه للعرب، و2.2 مليون جنيه للأجانب.

وعلى صعيد آخر اتجهت المؤسسات المصرية والعربية للشراء، بقيمة 46.9 مليون جنيه، و10.9 مليون جنيه على التوالى، فيما سجلت المؤسسات الأجنبية صافى بيع بقيمة 21.2 مليون جنيه.