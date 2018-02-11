مؤشرات البورصة تواصل الهبوط بمنتصف التعاملات

رجب عز الدين: واصلت مؤشرات البورصة المصرية حالة الهبوط الممتدة منذ الصباح، وحتى منتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد، وسط اتجاه بيعى للأفراد المصريين والمؤسسات العربية. وهبط المؤشر الثلاثيني "egx30 " بنسبة 0.56 % عند 14838 نقطة، و مؤشر الأسهم الصغيرة…

رجب عز الدين:

واصلت مؤشرات البورصة المصرية حالة الهبوط الممتدة منذ الصباح، وحتى منتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد، وسط اتجاه بيعى للأفراد المصريين والمؤسسات العربية.

وهبط المؤشر الثلاثيني “egx30 ” بنسبة 0.56 % عند 14838 نقطة، و مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “egx70” بنسبة 0.52% عند 844 نقطة حتى الواحدة ظهرا.

وبلغت قيمة التداولات 512 مليون جنيه تقريبا على الأسهم فقط، واتجهت تعاملات المؤسسات العربية والأفراد المصريين للبيع بصافى قيم تداولات 4 ملايين جنيه و8 ملايين جنيه على التوالى، بينما اتجهت تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بصافى قيم تداولات 4.5 مليون جنيه و186 ألف جنيه و6 ملايين جنيه و مليون جنيه على التوالى.

وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة، و صعد 34 سهما من إجمالى 168سهما متداولا، بينما هبط 100 وبقى 34 دون تغير.

واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة الخميس الماضى، على هبوط جماعى لمؤشراتها وسط اتجاه بيعى للمصريين، و هبط “egx30″ بنسبة 0.77 % عند 14921 نقطة، و ” egx70 ” بنسبة 0.66% عند 848 نقطة.