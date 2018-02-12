مؤشرات البورصة تواصل الصعود بمنتصف تعاملات الإثنين

أسماء السيد:واصلت مؤشرات البورصة المصرية الصعود بمنتصف تعاملات جلسة اﻹثنين ليسجل مؤشرها الرئيسي 14990 نقطة صاعدًا بنحو 1%، وصعد مؤشر اﻷسهم الصغيرة والمتوسطة بـ 1% عند 853 نقطة، والمؤشر اﻷوسع نطاقًا بـ 0.99% عند 2033 نقطة ونظيره متساوي اﻷوزان بـ 1% عند 2653 نقطة.وبلغت قيم التداول على اﻷسهم 427 نق

أسماء السيد:

واصلت مؤشرات البورصة المصرية الصعود بمنتصف تعاملات جلسة اﻹثنين ليسجل مؤشرها الرئيسي 14990 نقطة صاعدًا بنحو 1%، وصعد مؤشر اﻷسهم الصغيرة والمتوسطة بـ 1% عند 853 نقطة، والمؤشر اﻷوسع نطاقًا بـ 0.99% عند 2033 نقطة ونظيره متساوي اﻷوزان بـ 1% عند 2653 نقطة.

وبلغت قيم التداول على اﻷسهم 427 نقطة ومن إجمالي الأسهم المتداولة والبالغة 159، صعد 89 سهما، وتراجع 22 آخرين، بينما لم يتغير أداء 48 سهما.

واتجهت تعاملات المصريين والعرب للشراء بـ264 ألف جنيه و54 مليون جنيه على التوالي مقابل اتجاه الأجانب للبيع بـ54 مليون جنيه.

