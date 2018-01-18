مؤشرات البورصة تواصل الصعود بمنتصف التعاملات

رجب عز الدين:واصلت مؤشرات البورصة المصرية، حالة الصعود الممتدة منذ صباح اليوم الخميس، وحتى منتصف التعاملات، وسط اتجاه شرائى للأجانب.وصعد المؤشر الثلاثيني "egx30 " بنسبة 1.25 % عند 15389 نقطة، و مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "egx70" 0.75 % عند 856 نقطة حتى الواحدة ظهرا.وبلغت قيمة التداولا

رجب عز الدين:

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، حالة الصعود الممتدة منذ صباح اليوم الخميس، وحتى منتصف التعاملات، وسط اتجاه شرائى للأجانب.

وصعد المؤشر الثلاثيني “egx30 ” بنسبة 1.25 % عند 15389 نقطة، و مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “egx70” 0.75 % عند 856 نقطة حتى الواحدة ظهرا.

وبلغت قيمة التداولات 948 مليون جنيه على الأسهم فقط، واتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والأجنبية والأفراد العرب والأجانب للشراء بصافى قيم تداولات 16 مليون جنيه و72 مليونا و10 ملايين و334 ألفا، على التوالى، بينما اتجهت تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات العربية للبيع بقيم تداولات87.5 مليون جنيه و11مليونا على التوالى.

وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، و صعد 109 أسهم من إجمالى 183سهما متداولا، و هبط 35 وبقى 39 دون تغير.

