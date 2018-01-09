مؤشرات البورصة تواصل الصعود بمنتصف التعاملات

رجب عز الدين:



واصلت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات حالة الصعود الممتدة منذ الصباح، وحتى منتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، وسط اتجاه شرائى للمؤسسات الأجنبية.



وصعد المؤشر الثلاثيني “egx30” بنسبة 1.51% عند 15178 نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “egx70” بنسبة 0.43% عند 836 نقطة حتى الساعة 12:45.



وبلغت قيمة التداول على الأسهم فقط 751 مليون جنيه تقريبا، واتجهت تعاملات المؤسسات الأجنبية والمصرية والعربية للشراء بصافى قيم تداولات 80 مليون جنيه و3 ملايين جنيه و873 ألف جنيه على التوالى، بينما اتجهت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب للبيع بصافى قيم تداولات 80 مليون جنيه و مليونى جنيه و مليونى جنيه على التوالى.



وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، و صعد 93 سهما من إجمالى 169 سهما متداولا، بينما هبط 35 وبقى 41 دون تغير.



واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة أمس الإثنين، على صعود جماعى متباين المستويات لمؤشراتها وسط اتجاه شرائى للأجانب، وصعد “egx30 ” بنسبة 1.16% عند 14953 نقطة، و ” egx70 ” بنحو 0.02% عند 832 نقطة .

