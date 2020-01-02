مؤشرات البورصة تواصل التباين بمنتصف تعاملات الخميس

واصلت مؤشرات البورصة المصرية حالة التباين الممتدة منذ صباح جلسة اليوم الخميس وحتى منتصف التعاملات وسط اتجاه شرائي للمستثمرين المصريين والعرب، بينما اتجه الأجانب نحو البيع.

وهبط مؤشر “egx30” الرئيسي بنسبة 0.19% ليصل إلى مستوى 13935 نقطة، بينما ارتفع مؤشر “egx70” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.63% إلى مستوى 537 نقطة، وصعد مؤشر “egx100” الأوسع نطاقاً بنسبة 0.3% إلى 1402 نقطة.

وتوقع محللون فنيون أن تستهل البورصة عامها الجديد بجلسة اليوم الخميس بصعود هادئ يدفعها نحو 14050 و14100 نقطة.

وتوقع إبراهيم النمر، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة «نعيم القابضة»، أن تشهد مؤشرات السوق صعودًا باهتًا بجلسة الخميس وصولًا لمستويات 14050 نقطة، من خلال أحجام تداول متوسطة.

ولفت إلى أن مستويات 13900 ستظل دعمًا للمؤشر الرئيسي، موضحًا أن أداء EGX70 سيكون إيجابيًّا عقب وصوله إلى 550 نقطة.

ورجح النمر أن يكون العام الجديد أفضل من سابقيه بشرط وجود أخبار إيجابية تتعلق بالطروحات الحكومية أو بالشركات، مشيرًا إلى أن كسر مستويات 14100 نقطة لأعلى ستدفع السوق نحو 15000 نقطة.

فى السياق نفسه قال هشام حسن، رئيس قطاع الاستثمار بشركة «إتش دي» لتداول الأوراق المالية، إن البورصة تمكنت من اختراق مستوى 14000 نقطة بجلسة الثلاثاء الماضي، قبل أن تغلق أدناها بقليل.

ورجح تحرك السوق خلال جلسة اليوم نحو 14000 نقطة، موضحًا أن اختراقها لأعلى سيدفعها نحو 14250، بينما تظل 13750 مستوى دعم لها، مشيرًا إلى أن المؤشر السبعينى يختبر 535 نقطة، وحال تجاوزها سيتحرك نحو 545.

ولفت إلى أن العام الجديد ينتظر محركات جديدة، وإن لم تحدث فسوف تظل تحركاته كما هى بصعود خافت.

وفيما يتعلق بأداء الأسهم، قال إن «التجارى الدولي» يختبر مستوى المقاومة 83 جنيهًا، واختراقها سيدفعه نحو 86.5 جنيه، وكان قد أنهى تعاملات الثلاثاء مسجلًا 83.02 بصعود 0.22%.

ورجح تحرك «هيرمس» نحو 17.50 جنيه بعد أن أنهى الجلسة الأخيرة عند 16.97 بهبوط 0.18%، فيما يختبر «مصر الجديدة» 23.25 جنيه، وحال تجاوزها سيستهدف 24.50 ثم 25، مقارنة بنحو 23.62 جنيه الثلاثاء الماضي.