مؤشرات البورصة تهبط في ختام جلسة الأحد

رجب عزالدين اختتمت البورصة المصرية، تعاملات جلسة -اليوم الأحد- على هبوط جماعى لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعى للمؤسسات الأجنبية. وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 1.42% عند مستوى 14874 نقطة، وكذا مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 1.51% عند مستوى 857 نقطة.…

رجب عزالدين

اختتمت البورصة المصرية، تعاملات جلسة -اليوم الأحد- على هبوط جماعى لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعى للمؤسسات الأجنبية.

وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 1.42% عند مستوى 14874 نقطة، وكذا مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 1.51% عند مستوى 857 نقطة.

كما هبط المؤشر «EGX100»الأوسع نطاقاً بنسبة 0.80% عند مستوى 2040 نقطة، وكذا «EGX50» بنسبة 1.92% عند مستوى 2644نقطة، وهبط نظيره العشرينى بنسبة 1.51% عند مستوى 14514 نقطة.

وبلغت قيمة التداولات 850 مليون جنيه تقريبًا على الأسهم فقط، واتجهت تعاملات المؤسسات الأجنبية والأفراد العرب للبيع، بصافى قيم تداولات قدرها 92 مليون جنيه، و7 ملايين جنيه على التوالى.

واتجهت تعاملات المؤسسات المصرية و العربية والأفراد المصريين والأجانب للشراء، بصافى قيم تداولات قدرها 59 مليون جنيه، و11.7 مليون جنيه، و27 مليون جنيه، و2.3 مليون جنيه على التوالى.

وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة، وصعد 27 سهمًا من إجمالى 179 سهمًا متداولًا، بينما هبط 125 وبقى 27 دون تغير.

واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة الخميس على صعود جماعى خفيف لمؤشراتها، وسط اتجاه شرائى للأجانب والأفراد المصريين والعرب، وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.31% عند مستوى 15088 نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.93% عند مستوى 870 نقطة.