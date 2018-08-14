مؤشرات البورصة تهبط في ختام تعاملات الثلاثاء

رجب عزالديناختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة، اليوم الثلاثاء، على هبوط جماعى لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعى للعرب والأجانب.وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 1.06% عند مستوى 15356 نقطة، ومؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.26% عند مستوى 743 نقطة.كما هبط المؤشر «EGX100» الأوسع ن

رجب عزالدين

اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة، اليوم الثلاثاء، على هبوط جماعى لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعى للعرب والأجانب.

وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 1.06% عند مستوى 15356 نقطة، ومؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.26% عند مستوى 743 نقطة.

كما هبط المؤشر «EGX100» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.71 % عند مستوى 1911 نقطة، و«EGX50» بنسبة 1.03% عند مستوى 2527 نقطة، بينما هبط العشرينى بنسبة 1.52 % عند مستوى 15041 نقطة.

وبلغت قيمة التداولات على الأسهم فقط 717 مليون جنيه تقريبًا، واتجهت تعاملات المؤسسات الأجنية والأفراد المصريين والعرب للبيع، بصافى قيم تداولات قدرها 130.9 مليون جنيه و24.3 مليون جنيه و3.6 مليون جنيه على التوالى.

واتجهت تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء، بصافى قيم تداولات قدرها 313 ألف جنيه و175 مليون جنيه و1.5 مليون جنيه على التوالى.

وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة، وصعد 32 سهمًا من إجمالى 176 سهمًا متداولاً، بينما هبط 101 سهم وبقى 43 دون تغير.

واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة الإثنين على هبوط جماعى لمؤشراتها وسط اتجاه بيعى للمصريين والأجانب، وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 1.38% عند مستوى 15521 نقطة، ومؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.67% عند مستوى 745 نقطة.