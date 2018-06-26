مؤشرات البورصة تهبط في ختام التعاملات

رجب عزالديناختتمت البورصة المصرية، تعاملات جلسة -اليوم الثلاثاء- على هبوط جماعى لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعى للعرب والأجانب.وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 1.58% عند مستوى 16197 نقطة، وكذا مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 1.90% عند مستوى 794 نقطة، والمؤشر «EGX100» الأوسع

رجب عزالدين

اختتمت البورصة المصرية، تعاملات جلسة -اليوم الثلاثاء- على هبوط جماعى لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعى للعرب والأجانب.

وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 1.58% عند مستوى 16197 نقطة، وكذا مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 1.90% عند مستوى 794 نقطة، والمؤشر «EGX100» الأوسع نطاقًا بنسبة 1.90% عند مستوى 2030 نقطة، و«EGX50» بنسبة 1.99 % عند مستوى 2709 نقطة، فى حين هبط نظيره العشرينى بنسبة 1.99% عند مستوى 16265 نقطة.

وبلغت قيمة التداولات على الأسهم فقط 780 مليون جنيه تقريبًا، واتجهت تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية والأفراد الأجانب للبيع، بصافى قيم تداولات قدرها 17.1 مليون جنيه، و16.3 مليون جنيه، و1.2 مليون جنيه على التوالى.

واتجهت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات المصرية للشراء، بصافى قيم تداولات قدرها 22.5 مليون جنيه، و2.2 مليون جنيه، و9.9 مليون جنيه على التوالى.

وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة، وصعد 20 سهمًا من إجمالى 175 سهمًا متداولاً، وهبط 123 وبقى 32 دون تغير.

واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة الإثنين، على أداء متباين لمؤشراتها وسط اتجاه بيعى للمصريين، وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.38% عند مستوى 16457 نقطة، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.31% عند مستوى 810 نقاط.