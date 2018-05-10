مؤشرات البورصة تهبط فى افتتاح تعاملات الخميس

رجب عزالدينافتتحت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الخميس على هبوط ملحوظ لمؤشراتها حتى أول ساعة تداول .وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.98 % عند مستوى 17288 نقطة، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.52% عند مستوى 857 نقطة حتى الساعة 11:00.واختتمت البورصة المصرية تعاملات

رجب عزالدين

افتتحت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الخميس على هبوط ملحوظ لمؤشراتها حتى أول ساعة تداول .

وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.98 % عند مستوى 17288 نقطة، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.52% عند مستوى 857 نقطة حتى الساعة 11:00.

واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة الأربعاء على هبوط جماعى لمؤشراتها وسط اتجاه بيعى للمصريين والأجانب حيث هبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 1.99 % عند مستوى 17460نقطة، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 1.40% عند مستوى 861 نقطة.

كما هبط المؤشر «EGX100» الأوسع نطاقا بنسبة 1.99% عند مستوى 2225 نقطة، بينما هبط مؤشر «EGX50» بنسبة 2.16% عند مستوى 2960 نقطة، فى حين هبط نظيره العشرينى بنسبة 1.72% عند مستوى 17666 نقطة.