بورصة وشركات

مؤشرات البورصة تهبط فى افتتاح تعاملات الخميس

رجب عزالدينافتتحت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الخميس على هبوط ملحوظ لمؤشراتها حتى أول ساعة تداول .وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.98 % عند مستوى 17288 نقطة، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.52% عند مستوى 857 نقطة حتى الساعة 11:00.واختتمت البورصة المصرية تعاملات
11:33 ص, الخميس, 10 مايو 18 11:33 ص, الخميس, 10 مايو 18

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رجب عزالدين

افتتحت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الخميس على هبوط ملحوظ لمؤشراتها حتى أول ساعة تداول .

وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.98 % عند مستوى 17288 نقطة، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.52% عند مستوى 857 نقطة حتى الساعة 11:00.

واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة الأربعاء على هبوط جماعى لمؤشراتها وسط اتجاه بيعى للمصريين والأجانب حيث هبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 1.99 % عند مستوى 17460نقطة، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 1.40% عند مستوى 861 نقطة.

كما هبط المؤشر «EGX100» الأوسع نطاقا بنسبة 1.99% عند مستوى 2225 نقطة، بينما هبط مؤشر «EGX50» بنسبة 2.16% عند مستوى 2960 نقطة، فى حين هبط نظيره العشرينى بنسبة 1.72% عند مستوى 17666 نقطة.

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