رجب عزالدين
افتتحت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء على هبوط ملحوظ لمؤشراتها، حتى أول ربع ساعة تداول.
وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.07% عند مستوى 13515 نقطة، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.11% عند مستوى 807 نقاط حتى الساعة 10:15.
واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة أمس الإثنين على هبوط جماعى لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعى للأجانب والمؤسسات العربية.
وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 2.74% عند مستوى 13525 نقطة، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 1.57% عند مستوى 807 نقاط، وكذلك هبط مؤشر «EGX100»الأوسع نطاقا بنسبة 1.85% عند مستوى 1784 نقطة، وهبط نظيره «EGX50» متساوى الأوزان بنسبة 2.39% عند 2353 نقطة، وكذلك المؤشر العشرينى بنسبة 3.12% عند 12587 نقطة.
مؤشرات البورصة تهبط فى افتتاح تعاملات الثلاثاء
رجب عزالدين افتتحت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء على هبوط ملحوظ لمؤشراتها، حتى أول ربع ساعة تداول. وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.07% عند مستوى 13515 نقطة، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.11% عند مستوى 807 نقاط حتى الساعة 10:15. وا