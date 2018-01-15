بورصة وشركات

مؤشرات البورصة تهبط فى افتتاح تعاملات الإثنين

رجب عزالدينافتتحت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الإثنين على هبوط ملحوظ لمؤشراتها، حتى أول نصف ساعة تداول.وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.19% عند مستوى 15225 نقطة، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بـ0.12% عند 842 نقطة حتى الساعة 10:30.واختتمت البورصة المصرية تعاملا
15 يناير، 2018 15 يناير، 2018

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رجب عزالدين

افتتحت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الإثنين على هبوط ملحوظ لمؤشراتها، حتى أول نصف ساعة تداول.

وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.19% عند مستوى 15225 نقطة، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بـ0.12% عند 842 نقطة حتى الساعة 10:30.

واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة الأحد على تباين ملحوظ بين مؤشراتها وسط اتجاه بيعى للمصريين، وصعد egx30 بنسبة 0.08% عند مستوى 15254 نقطة، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.84% عند مستوى 843 نقطة.

كما هبط EGX100 الأوسع نطاقا 0.38% عند 2008 نقاط، بينما صعد EGX50 متساوى الأوزان 0.72% عند 2692 نقطة، وكذلك صعد نظيره العشرينى بنسبة 0.57% عند مستوى 14868 نقطة.
 

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