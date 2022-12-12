مؤشرات البورصة تنهي تعاملات اليوم في المنطقة الخضراء بدعم مشتريات العرب

اختتمت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم الإثنين علي صعود جماعي ، مدعومة بالتوجه الشرائي للمستثمرين العرب.

وارتفع المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.93%، ليغلق عند مستوى 14723 نقطة.

وصعد مؤشر EGX70 EWI، بنحو 0.24%، مسجلا 2751 نقطة، والمؤشر الاوسع نطاقا EGX100 EWI، بنسبة 0.45% عند مستوى 4041 نقطة.

وبلغ إجمالي قيم التداول على الاسهم 2.52 مليار جنيه، وجري التداول علي 202 سهم ، ارتفع منهم 64 سهما ، وتراجع 85 سهما ، فيما استقر 53 سهما دون تغيير.

وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة حوالي 6.06 مليار جنيه ، ليسجل 944.84 مليار جنيه ، مقابل 938.78 مليار جنيه مستوى إغلاق أمس.

وشهدت البورصة سيطرة بيعية من قبل المستثمرين المصريين والأجانب، بصافي قيمة بلغت 421.89 مليون جنيه، و104.36 مليون جنيه على الترتيب، مقابل صافي شراء للعرب بقيمة 526.26 مليون جنيه.