مؤشرات البورصة تنهي تعاملات اليوم في المنطقة الخضراء

اختتمت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم الأربعاء 28-12-2022، على صعود جماعي، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي EGX30 نحو 0.64%، ليغلق عند 14578 نقطة.

وصعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنسبة 1.09% عند مستوى 2791 نقطة ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنحو 1.08% عند 4130 نقطة.

وبلغ إجمالي قيمة التداولات على الأسهم 1.95 مليار جنيه، ووصل عدد الأسهم المتداولة إلى 206 أسهم، ارتفع منها 93 سهما، وتراجع 38، فيما استقر 75 سهما دون تغيير .

وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 6.48 مليار جنيه، ليغلق عند 959.25 مليار، مقابل 952.77 مليار مستوى الإغلاق السابق.

واتجهت تعاملات المستثمرين العرب والأجانب نحو البيع، بصافي قيمة 11.28 مليون، و 40.55 مليون جنيه علي الترتيب، مقابل شراء للمستثمرين المصرين بقيمة 51.84 مليون جنيه.