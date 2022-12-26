مؤشرات البورصة تنهي تعاملات اليوم على ارتفاع ورأس المال السوقي يربح 13.15 مليار جنيه

اختتمت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم الإثنين 26-12-2022، علي صعود جماعي بدعم من مشتريات المستثمرين الأجانب.

وصعد المؤشر الرئيسي EGX30 نحو 1.22% بنهاية التعاملات ليغلق عند 14580 نقطة.

وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنسبة 1.67% عند مستوى 2749 نقطة ، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنحو 2% عند 4075 نقطة.

وبلغت إجمالي قيمة التداولات علي الأسهم 978.29 مليون جنيه ، ووصل عدد الأسهم المتداولة إلي 200 سهم ، ارتفع منها 110 أسهم ، وتراجع 22 سهما ، فيما استقر 68 سهما دون تغيير.

وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 13.15 مليار جنيه ، ليغلق عند 954.71 مليار جنيه ، مقابل 941.56 مليار جنيه مستوى الإغلاق السابق.

وسيطر التوجه البيعي علي تعاملات المستثمرين المصريين والعرب ، بصافي قيمة 20.82 مليون جنيه ، و4.92 مليون جنيه علي الترتيب.

فيما اتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو الشراء بصافي قيمة 24.98 مليون جنيه.