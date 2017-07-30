بورصة وشركات

مؤشرات البورصة تفتتح تعاملات الأحد على تباين

رجب عزالدينافتتحت تعاملات البورصة المصرية، جلسة اليوم الأحد، على تباين ملحوظ بين مؤشراتها، حتى أول ساعة تداول.   وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.21% عند مستوى 13580 نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 1.13%، ليصل إلى 708 نقاط حتى الساعة 11:00 من صباح اليوم.   و
30 يوليو، 2017 30 يوليو، 2017

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رجب عزالدين

افتتحت تعاملات البورصة المصرية، جلسة اليوم الأحد، على تباين ملحوظ بين مؤشراتها، حتى أول ساعة تداول.
 
وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.21% عند مستوى 13580 نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 1.13%، ليصل إلى 708 نقاط حتى الساعة 11:00 من صباح اليوم.
 
واختتمت البورصة المصرية جلسة الخميس الماضي، على هبوط جماعى لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعي للأجانب والعرب.
 
وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 1.36% عند مستوى 13609 نقاط، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.02% ليصل إلى 700 نقطة، كما هبط EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.27%  عند مستوى 1595 نقطة، وهبط نظيره EGX50 متساوى الأوزان بنسبة 0.57% عند مستوى 2108 نقاط، ليلحق بنظيره العشرينى الذى هبط بنسبة 0.95% عند مستوى 12114 نقطة.

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