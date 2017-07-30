مؤشرات البورصة تفتتح تعاملات الأحد على تباين

رجب عزالدينافتتحت تعاملات البورصة المصرية، جلسة اليوم الأحد، على تباين ملحوظ بين مؤشراتها، حتى أول ساعة تداول. وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.21% عند مستوى 13580 نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 1.13%، ليصل إلى 708 نقاط حتى الساعة 11:00 من صباح اليوم. و



رجب عزالدين

افتتحت تعاملات البورصة المصرية، جلسة اليوم الأحد، على تباين ملحوظ بين مؤشراتها، حتى أول ساعة تداول.



وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.21% عند مستوى 13580 نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 1.13%، ليصل إلى 708 نقاط حتى الساعة 11:00 من صباح اليوم.



واختتمت البورصة المصرية جلسة الخميس الماضي، على هبوط جماعى لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعي للأجانب والعرب.



وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 1.36% عند مستوى 13609 نقاط، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.02% ليصل إلى 700 نقطة، كما هبط EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.27% عند مستوى 1595 نقطة، وهبط نظيره EGX50 متساوى الأوزان بنسبة 0.57% عند مستوى 2108 نقاط، ليلحق بنظيره العشرينى الذى هبط بنسبة 0.95% عند مستوى 12114 نقطة.