مؤشرات البورصة تصعد في ختام تعاملات الثلاثاء

رجب عزالديناختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة، اليوم الثلاثاء، على صعود جماعى لمؤشراتها وسط اتجاه شرائى للعرب والأجانب.وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 1.85% عند مستوى 15580 نقطة، وكذا مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.56% عند مستوى 744 نقطة، و«EGX100»الأوسع نطاقا بنس

رجب عزالدين

اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة، اليوم الثلاثاء، على صعود جماعى لمؤشراتها وسط اتجاه شرائى للعرب والأجانب.

وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 1.85% عند مستوى 15580 نقطة، وكذا مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.56% عند مستوى 744 نقطة، و«EGX100»الأوسع نطاقا بنسبة 0.74 % عند مستوى 1930نقطة، و«EGX50» بنسبة 1.46% عند مستوى 2584 نقطة، والعشرينى بنسبة 2.25% عند مستوى 15470 نقطة.

وبلغت قيمة التداولات على الأسهم فقط 814 مليون جنيه تقريباً، واتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للشراء، بصافى قيم تداولات قدرها 20.5 مليون جنيه، و11.7 مليون جنيه، و46.6 مليون جنيه على التوالى، واتجهت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب للبيع بصافى قيم تداولات، قدرها 75.5 مليون جنيه و1.9 مليون جنيه و1.4 مليون جنيه على التوالى.

وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، وصعد 95 سهمًا من إجمالى 174 متداولاً، بينما هبط 33 وبقى 46 دون تغير.

واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة الإثنين، على هبوط جماعى لمؤشراتها وسط اتجاه بيعى للمصريين والعرب، وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.53% عند مستوى 15297 نقطة، ومؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.23% عند مستوى 740 نقطة.