بورصة وشركات

مؤشرات البورصة تصعد فى افتتاح تعاملات الثلاثاء

 رجب عزالدين   افتتحت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء على صعود ملحوظ لمؤاشراتها حتى أول ساعة تداول.   وصعد المؤشرالثلاثيني egx30 بنسبة  0.04% عند مستوى 15025 نقطة.بينما صعد مؤشرالأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 1.45 % عند مستوى    839نقطة حتى الساعة 11
11:45 ص, الثلاثاء, 2 يناير 18 11:45 ص, الثلاثاء, 2 يناير 18

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 رجب عزالدين
 
افتتحت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء على صعود ملحوظ لمؤاشراتها حتى أول ساعة تداول.
 
وصعد المؤشرالثلاثيني egx30 بنسبة  0.04% عند مستوى 15025 نقطة.

بينما صعد مؤشرالأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 1.45 % عند مستوى    839نقطة حتى الساعة 11:00
 
واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة الأحد -قبل أجازة الاثنين – على صعود طفيف لمؤشراتها وسط اتجاه بيعى للمؤسسات المصرية والأجنبية

ووقتها صعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة  0.01% عند مستوى 15019 نقطة. 

بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.39 % عند مستوى827 نقطة .
 
كما صعد اﻷوسع نطاقًا EGX100 بنسبة 0.59% عند مستوى 1971نقطة، بينما صعد الخمسينى بنسبة 0.28% عند مستوى 2569 نقطة ليلحق بنظيره العشرينى الذى صعد  بنسبة طفيفة 0.10 % عند مستوى 14733 نقطة.

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