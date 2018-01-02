مؤشرات البورصة تصعد فى افتتاح تعاملات الثلاثاء

رجب عزالدين افتتحت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء على صعود ملحوظ لمؤاشراتها حتى أول ساعة تداول. وصعد المؤشرالثلاثيني egx30 بنسبة 0.04% عند مستوى 15025 نقطة.بينما صعد مؤشرالأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 1.45 % عند مستوى 839نقطة حتى الساعة 11

رجب عزالدين



افتتحت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء على صعود ملحوظ لمؤاشراتها حتى أول ساعة تداول.



وصعد المؤشرالثلاثيني egx30 بنسبة 0.04% عند مستوى 15025 نقطة.

بينما صعد مؤشرالأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 1.45 % عند مستوى 839نقطة حتى الساعة 11:00



واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة الأحد -قبل أجازة الاثنين – على صعود طفيف لمؤشراتها وسط اتجاه بيعى للمؤسسات المصرية والأجنبية

ووقتها صعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.01% عند مستوى 15019 نقطة.

بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.39 % عند مستوى827 نقطة .



كما صعد اﻷوسع نطاقًا EGX100 بنسبة 0.59% عند مستوى 1971نقطة، بينما صعد الخمسينى بنسبة 0.28% عند مستوى 2569 نقطة ليلحق بنظيره العشرينى الذى صعد بنسبة طفيفة 0.10 % عند مستوى 14733 نقطة.

