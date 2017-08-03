مؤشرات البورصة تصعد فى افتتاح تعاملات الخميس

رجب عزالدين افتتحت تعاملات البورصة المصرية، جلسة اليوم الخميس، نهاية الأسبوع، على صعود ملحوظ حتى أول ساعة تداول. وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.20% عند مستوى 13431 نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.73% ليصل إلى 715 نقطة حتى الساعة 10:30. واخ



رجب عزالدين



افتتحت تعاملات البورصة المصرية، جلسة اليوم الخميس، نهاية الأسبوع، على صعود ملحوظ حتى أول ساعة تداول.



وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.20% عند مستوى 13431 نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.73% ليصل إلى 715 نقطة حتى الساعة 10:30.



واختتمت تعاملات البورصة المصرية جلسة أمس الأربعاء على صعود جماعى طفيف لمؤشراتها، وسط اتجاه شرائى للأجانب.



وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.07% عند مستوى 13405 نقاط، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.91% ليصل إلى 710 نقاط، كما صعد المؤشر «EGX100» الأوسع بنسبة 0.69% عند مستوى 1603 نقاط، وصعد نظيره «EGX50» متساوى الأوزان بنسبة 0.21% عند مستوى 2077 نقطة أما نظيره العشرينى فقد استقر على نفس نسبة إغلاق أمس 11911 نقطة.