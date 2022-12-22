مؤشرات البورصة تصعد جماعيا في مستهل تعاملات اليوم الخميس

صعدت مؤشرات البورصة المصرية جماعيا في مستهل تعاملات اليوم الخميس 22-12-2022 ، بدعم من مشتريات المستثمرين الأجانب ، وارتفع المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 1% عند مستوى 14688 نقطة.

وصعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، نحو التراجع بنسبة 0.61% عند مستوى 2805 نقطة ، والمؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنحو 0.71% عند 4151 نقطة.

كما بلغ عدد الأسهم المتداولة مستهل تعاملات اليوم 147 سهما ، ارتفع منهم 34 سهما ، وتراجع 5 سهما ، فيما استقر 108 سهما دون تغيير .

و سيطر التوجه البيعي علي تعاملات المستثمرين المصريين و العرب 6.9 مليون جنيه، بصافي قيمة 3.9 مليون جنيه ، و 21.36 مليون جنيه علي الترتيب.

فيما اتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو الشراء بصافي قيمة 10.9 مليون جنيه.