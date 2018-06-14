بورصة وشركات

مؤشرات البورصة تصعد بافتتاح تعاملات الخميس

رجب عزالدين افتتحت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الخميس نهاية الأسبوع على صعود ملحوظ لمؤشرتها حتى أول ساعة تداول. وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.57% عند مستوى 16271 نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.17% عند مستوى 804 نقطة حتى الساعة 11:00. وانهت مؤشرات البورصة
12:50 م, الخميس, 14 يونيو 18 12:50 م, الخميس, 14 يونيو 18

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رجب عزالدين

افتتحت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الخميس نهاية الأسبوع على صعود ملحوظ لمؤشرتها حتى أول ساعة تداول.

وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.57% عند مستوى 16271 نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.17% عند مستوى 804 نقطة حتى الساعة 11:00.

وانهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات جلسة الأربعاء، على ارتفاع جماعي وسط مشتريات قوية للمستثمرين الأجانب.

وصعد المؤشر الرئيسي “egx30” بنسبة 1.5% مسجلاً مستوى 16178 نقطة، كما ارتفع مؤشر “egx70” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.54% ليصل إلى 802 نقطة، وامتد الارتفاع إلى مؤشر “egx100” الاوسع نطاقاً بنسبة 0.62% إلى 2048 نقطة.

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