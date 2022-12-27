مؤشرات البورصة تستهل تعاملات اليوم الثلاثاء علي أداء متباين

سيطر الأداء المتباين علي مؤشرات البورصة المصرية في التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء 27-12-2022، وسط ضغوط بيعية من قبل المستثمرين العرب والأجانب.

وهبط المؤشر الرئيسي EGX30 نحو 0.07% مسجلا مستوي 14550 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنسبة 0.76% عند مستوى 2770 نقطة ، وصعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنحو 0.6% عند 4.099 نقطة.

ووصل عدد الأسهم المتداولة إلي 159 سهما ، ارتفع منهم 42 سهما ، وتراجع سهمان ، فيما استقر 115 سهما دون تغيير .

وسيطر التوجه البيعي علي تعاملات المستثمرين العرب والأجانب، بصافي قيمة 1.61 مليون جنيه ، و 5.2 مليون جنيه علي الترتيب.

فيما اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء بصافي قيمة 6.81 مليون جنيه.