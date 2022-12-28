مؤشرات البورصة تستهل تعاملات اليوم الأربعاء على صعود جماعى

استهلت مؤشرات البورصة المصرية في تعاملات اليوم الأربعاء 28-12-2022 على صعود جماعى، بدعم من مشتريات المستثمرين المصريين.

وارتفع المؤشر الرئيسي EGX30 نحو 0.27% مسجلا مستوي 14524 نقطة.

كما صعد اؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنسبة 0.38% عند مستوى 2772 نقطة، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنحو 0.36% عند 4101 نقطة.

ووصلت عدد الأسهم المتداولة إلي 144 سهما ، ارتفع منهم 21 سهما ، وتراجع سهمان ، فيما استقر 121 سهما دون تغيير ، وسيطر التوجه البيعي علي تعاملات المستثمرين العرب والأجانب، بصافي قيمة 534.7 الف جنيه ، و 505.16 الف جنيه علي الترتيب.

فيما اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء بصافي قيمة 1.03 مليون جنيه.