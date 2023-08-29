مؤشرات البورصة ترتفع جماعيا بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

كسا اللون الأخضر مؤشرات البورصة المصرية، في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 29-8-2023، تزامننا مع توجه شرائي للمستثمرين العرب والأجانب.

وصعد مؤشر البورصة رئيسي EGX30، بنسبة 0.39% ، بداية تعاملات اليوم ليصل لمستوى 18656 نقطة.

وارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70، بنحو 1.04%، مسجلا 3793 نقطة، و مؤشر البورصة الأوسع نطاقا EGX100، بنحو 0.88% عند 5566 نقطة.

ووصل عدد الأسهم المتداولة 181 سهما، ارتفع منهم 78 سهما، فيما تراجع 22 سهما، واستقر 81 دون تغيير.

واتجهت تعاملات المستثمرين العرب والأجانب، نحو الشراء بصافي قيمة 17.03 مليون جنيه، و33.99 مليون جنيه علي الترتيب، مقابل صافي بيع للمستثمرين المصريين بقيمة 51.03 مليون جنيه.