مؤشرات البورصة ترتفع جماعيا بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

سيطر الصعود الجماعي على مؤشرات البورصة المصرية، في التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء 26-9-2023، بدعم من مشتريات المستثمرين المصريين والأجانب.

وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، بنسبة 0.5%، عند مستوى 20422 نقطة.

وصعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنسبة 0.52%، عند مستوى 3832 نقطة.وارتفع مؤشر البورصة الأوسع نطاقا EGX100، بنحو 0.52%، عند 5717 نقطة.

ووصل عدد الأسهم المتداولة إلي 183 سهما، ارتفع منهم 53 سهما، فيما تراجع 28 سهما، واستقر 102 سهما دون تغيير.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والأجانب، نحو الشراء بصافي قيمة 11.54 مليون جنيه، و3.34 مليون جنيه علي الترتيب، مقابل صافي بيع للمستثمرين العرب بقيمة 14.88 مليون جنيه.