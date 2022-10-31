مؤشرات البورصة تختتم تعاملات اليوم الإثنين في المنطقة الخضراء

اختتمت مؤشرات البورصة المصرية، تعاملات اليوم الإثنين، على ارتفاع جماعي.

وصعد مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 نحو 2.45% مسجلا مستوى 11372 نقطة.

كما ارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بـ0.9% ليسجل 2251 نقطة، المؤشر الأوسع نطاقا EGX100 بنسبة 1.19% عند 3275 نقطة.

وبلغ إجمالي التداول على الأسهم 1.5 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 13.4 مليار جنيه ليسجل 764.74 مليار جنيه مقابل 751.3 مليار جنيه مستوى الإغلاق السابق.

وسيطر الشراء علي تعاملات المستثمرين العرب والأجانب بصافي قيمة 84.05 مليون جنيه، و33.59 مليون جنيه على التوالي، فيما سجل المصريون صافي بيع بقيمة 117.64 مليون جنيه.

وجرى التداول اليوم على 193 سهما، ارتفع منها 88 سهما، وتراجع 34 سهما، فيما استقر 71 على مستوياتها السابقة دون تغيير.