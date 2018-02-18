مؤشرات البورصة تختتم تعاملاتها في المنطقة الخضراء

رجب عزالدين اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة، اليوم الأحد، على صعود جماعى لمؤشراتها، وسط اتجاه شرائى للمؤسسات العربية والمصرية. وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.88 % عند مستوى 15097 نقطة، وكذا مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.80% عند مستوى 859 نقطة، والمؤشر «EGX100»

رجب عزالدين

اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة، اليوم الأحد، على صعود جماعى لمؤشراتها، وسط اتجاه شرائى للمؤسسات العربية والمصرية.

وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.88 % عند مستوى 15097 نقطة، وكذا مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.80% عند مستوى 859 نقطة، والمؤشر «EGX100» الأوسع نطاقًا بنسبة 0.59% عند مستوى 2044 نقطة، و«EGX50» بنسبة 1.11% عند مستوى 2693 نقطة، وكذا العشرينى بنسبة 1.09% عند مستوى 15044 نقطة.

وبلغت قيمة التداولات 1.4 مليار جنيه تقريبًا على الأسهم فقط، واتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للشراء، بصافى قيم تداولات قدرها 37 مليون جنيه، و76.6 مليون جنيه، و5.3 مليون جنيه على التوالى، بينما اتجهت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب للبيع، بصافى قيم تداولات قدرها 85 مليون جنيه، و940 ألف جنيه، و32.9 مليون جنيه على التوالى.

وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، وصعد 97 سهمًا من إجمالى 181 سهمًا متداولاً، بينما صعد 49 وبقى 35 دون تغير.