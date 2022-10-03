مؤشرات البورصة تختبر قدرة مستويات الدعم على إيقاف المسار الهبوطى

توقع خبراء التحليل الفنى اختبار مؤشرات البورصة المصرية مستويات دعوم مهمة خلال تعاملات اليوم الاثنين.

ورجح الخبراء اختبار EGX30 مستوى الدعم 9600 نقطة، وحال التمكن من التماسك فوقه يتجه صوب 9800، أما كسره لأسفل فستترتب عليه مواصلة الهبوط نحو 9300 نقطة.

ويرى الخبراء فرصًا أقوى لمؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة فى التماسك قرب مستوى الدعم القوى 2200 نقطة.

وأنهت مؤشرات البورصة تعاملات أمس على تراجع جماعي، إذ انخفض المؤشر الرئيسى EGX30، بنحو %1.43 ليغلق عند مستوى 9687 نقطة.

وهبط مؤشر EGX70 EWI، بنحو %1.47 مسجلًا 2217 نقطة، ونظيره الأوسع نطاقًا EGX100 EWI، بنسبة %1.5 إلى 3140 نقطة.

وأرجع الخبراء هبوط EGX30 نتيجة التأثر بتحركات الأسواق العالمية، فضلًا عن الأداء السلبى للعديد من الأسهم القيادية، وعلى رأسها «مدينة نصر»، و«هيرميس».

وأنهى سهم مدينة نصر تعاملات أمس على هبوط %4.46 ليغلق عند 2.57 جنيه، وتراجع «هيرميس» بنحو %2.78 إلى 11.20 جنيه.

وبلغ إجمالى قيم التداول على الأسهم 724.08 مليون جنيه، وفقد رأس المال السوقى حوالى 6.71 مليار، ليسجل 681.37 مليار.

وشهدت البورصة أمس سيطرة شرائية من قبل المستثمرين المصريين، بصافٍ 39.2 مليون جنيه، مقابل بيع للعرب والأجانب بقيمة 28.61 و10.59 مليون جنيه على الترتيب.

وأشار أدهم جمال الدين، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة كايرو كابيتال لتداول الأوراق المالية، إلى استمرار حالة الضعف المسيطرة على البورصة المصرية منذ عدة أسابيع.

وأضاف أن الأداء السلبى للسوق الأمريكية نهاية الأسبوع الماضي، والضغوط البيعية، دفعا إلى تراجع مؤشر EGX30 فى أولى جلسات الأسبوع الحالي، ليغلق قرب مستوى الدعم 9625 نقطة.

وقال «جمال الدين» إنه فى حال كسر مستوى 9600 لأسفل، فإن ذلك سيمثل إشارة سلبية بمزيد من التراجع صوب 9300 نقطة.

من جانبه، قال محمد عطا، مدير التداول بشركة يونيفرسال لتداول الأوراق المالية، إن الهبوط القوى لمؤشرات البورصة أمس تزامن مع تراجع السيولة ومتوسطات التداول.

وأرجع «عطا» هبوط مؤشرات البورصة إلى التأثر بالإغلاقات السلبية للأسواق الأوروبية والأمريكية بنهاية تعاملات الجمعة الماضية، ما أثر سلبًا على الأسهم القيادية.

ونوه «عطا» إلى تخلى EGX30 عن مستوى الدعم 9800، والإغلاق على هبوط بنحو 140 نقطة، كما لم يتمكن نظيره EGX70 من الحفاظ على 2250 نقطة، ليغلق على تراجع بحوالى 33 نقطة.

ولفت إلى أن الهبوط بدأ بأسهم القطاع العقاري، والخدمات المالية غير المصرفية، خاصة سهمى مدينة نصر، وهيرميس، ومن ثم انتقلت عدوى البيع للأفراد.

وتابع «عطا» أن انخفاض السيولة ومتوسطات التداول مع التراجع القوى لمؤشرات البورصة يشير لضعف القوى البيعية.

وقال إن EGX30 لديه مستوى دعم مهم عند 9600 نقطة، وحال التماسك عنده قد يرتد لأعلى، مستهدفًا 9800.

وتوقع «عطا» أن يعزز مستوى الدعم القوى 2200 نقطة من قدرة EGX70 على الارتداد.