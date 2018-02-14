مؤشرات البورصة تحول دفتها للصعود بمنتصف التعاملات

رجب عزالدينتحولت مؤشرات البورصة المصرية من الهبوط السائد فى الصباح إلى الصعود خلال منتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء وسط اتجاه شرائى للمؤسسات المصرية والعربيةوصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.53 % عند مستوى 14808نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.26% عند مستوى 84

رجب عزالدين

تحولت مؤشرات البورصة المصرية من الهبوط السائد فى الصباح إلى الصعود خلال منتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء وسط اتجاه شرائى للمؤسسات المصرية والعربية

وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.53 % عند مستوى 14808نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.26% عند مستوى 846 نقطة حتى الساعة 1.15.

وبلغت قيمة التداولات 664 مليون جنيه تقريبا على الأسهم فقط،واتجهت تعاملات المؤسسات المصرية و العربية للشراء بصافى قيم تداولات قدرها 15.5 مليون جنيه و33 مليون جنيه على التوالى.

بينما اتجهت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بصافى قيم تداولات قدرها 34 مليون جنيه و1.5 مليون جنيه و6 مليون جنيه على التوالى.

وسيطر اللونان الأخضر و الأحمر على معظم الأسهم المتداولة، حيث صعد 71 سهم من إجمالى 163 سهما متداولا،بينما هبط 57 وبقى 35 دون تغير.

واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة أمس الثلاثاء على هبوط أغلب مؤشراتها وسط اتجاه بيعى للمؤسسات الأجنبية والعربية،هبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 1.08 % عند مستوى 14729نقطة، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.61 % عند مستوى 843 نقطة.

