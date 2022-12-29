مؤشرات البورصة تحافظ علي الصعود حتي منتصف تعاملات اليوم الخميس

حافظت مؤشرات البورصة المصرية علي الاستمرار في المنطقة الخضراء حتي منتصف تعاملات اليوم الخميس 29-12-2022، بدعم من مشتريات العرب .

وارتفع المؤشر الرئيسي EGX30 بنحو 0.24% مسجلا مستوي 14613 نقطة.

وصعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، الارتفاع بنحو 0.5% عند مستوى 2805 نقطة ، و مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنحو 0.48% عند 4150 نقطة.

ووصل عدد الأسهم المتداولة إلي 192 سهما ، ارتفع منهم 69 سهما ، وتراجع 29 سهما ، فيما استقر 94 سهما دون تغيير .

وسيطر التوجه البيعي علي تعاملات المستثمرين المصريين والاجانب، بصافي قيمة 131.03 مليون جنيه ، و 17.39 مليون جنيه علي الترتيب، مقابل صافي شراء للمستثمرين العرب بقيمة 145.42 مليون جنيه