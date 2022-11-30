مؤشرات البورصة تترقب هدنة لالتقاط الأنفاس من الصعود المتواصل

توقع خبراء التحليل الفنى صعود مؤشر البورصة الرئيسى EGX30 فى اتجاه مستويات 13200 إلى 13300 نقطة على الأجل القريب، يصطدم حينها ببعض عمليات جنى الأرباح والتحركات التصحيحية التى تدعمه لاستئناف مساره الصاعد متوسط الأجل.

ورجح الخبراء صعود مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة فى اتجاه مستوى 2600 نقطة، والتى من المنتظر أن تواجه عندها عمليات جنى أرباح مؤقتة.

وصعدت مؤشرات البورصة المصرية جماعيا بنهاية تعاملات الثلاثاء، بواقع %2.07 لـ«EGX30» الرئيسي، ليغلق عند 13184 نقطة.

وارتفع مؤشر EGX70 EWI بنحو %1.63 مسجلا 2591 نقطة، والأوسع نطاقا EGX100 EWI بنسبة %1.58 عند 3744 نقطة.

وبلغ إجمالى قيم التداول على الأسهم نحو 1.98 مليار جنيه، فيما ربح رأس المال السوقى للأسهم المقيدة حوالى 15.3 مليار جنيه، ليسجل 868.18 مليار، مقابل 852.88 مليار مستوى الإغلاق السابق.

وشهدت البورصة أمس سيطرة بيعية من قبل المستثمرين العرب والأجانب، بصافى قيمة بلغت 20.74 مليون جنيه، و83.45 مليون على الترتيب، مقابل صافى شراء للمصريين بنحو 104.2 مليون.

توقع أدهم جمال الدين، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة كايروكابيتال لتداول الأوراق المالية، أن يشهد الثلاثينى بعض عمليات جنى الأرباح الموقتة، مع اقترابه من مستهدفات 13200 إلى 13300 نقطة.

وأشار جمال الدين إلى ظهور بعض إشارات الضعف على المؤشر، مما يرجح عمليات جنى أرباح على الأجل القريب، خاصة بعد الصعود المتواصل دون أى تحركات تصحيحية مؤثرة.

وأكد جمال الدين أن أى تراجع قد يتعرض له EGX30 سيمثل هدنة لالتقاط الأنفاس، ما يعزز من استئناف فرص المؤشر الصعود لمستهدفاته متوسطة الأجل عند مستويات 14000 نقطة.

ونوه بالارتفاع القوى لمؤشر EGX30 بنسبة وصلت لنحو %35 خلال الشهرين الحالى والماضي، بقيادة سهم البنك التجارى الدولى.

وأوضح أن سهم CIB ارتفع بنحو %61 خلال الشهرين، ليمثل أكبر المؤثرين فى تحركات EGX30.

ولفت حسام عيد، مدير الاستثمار بشركة إنترناشيونال لتداول الأوراق المالية، إلى مواصلة مؤشر البورصة الرئيسى تحقيق قمم جديدة أمس، بعدما أغلق بارتفاع يزيد على 267 نقطة، وهو أعلى مستوى له منذ مارس 2020.

ولفت عيد إلى الأداء الإيجابى لأغلب الأسهم القيادية وسط اتجاه المؤسسات المالية المصرية نحو الشراء وفتح المراكز المالية، ما دفع EGX30 لاستعادة مستوى المقاومة 13000 نقطة.

وتوقع تحرك EGX30 صوب مستوى المقاومة 13200 نقطة، على الأجل القريب، والتى قد يواجه عندها بعض عمليات جنى الأرباح. وعلى صعيد EGX70، قال إن المؤشر تمكن من استعادة مستوى المقاومة 2650 نقطة، والاستقرار أعلاه، بدعم من الأداء الإيجابى لبعض أسهمه، مرجحاً استهدافه مستوى المقاومة 2600 نقطة، وفى حال ظهور عمليات جنى أرباح وتصحيح بالأسهم الصغيرة والمتوسطة والمتاجرة السريعة بالقرب منها قد يتجه لاختبار الدعم الرئيسى عند 2560 نقطة.