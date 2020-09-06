مؤشرات البورصة تتراجع في مستهل تعاملات الإسبوع

سجلت مؤشرات البورصة المصرية تراجعات جماعية في مستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع، متأثرة بضغوط بيعية للمستثمرين الأجانب.

وهبط مؤشر “egx30” الرئيسي بنسبة 0.59% ليصل إلى مستوى 11115 نقطة، ومؤشر “egx70ewi” للاسهم الصغيرة والمتوسطة 0.45% إلى 1841 نقطة، ومؤشر “egx100ewi” الاوسع نطاقا بنسبة 0.49%.

ويرى خبراء البورصة أنها ستتحرك بشكل متذبذب، هذا الأسبوع، فى غالبية أيام التداول، فيما تشهد حزمة من الأسهم تحركات انتقائية، مع تحرك أسهم الأفراد إيجابيًّا مع نشاط عمليات المتاجرة.

وأشار الخبراء إلى أن السوق تمكنت، الأسبوع المنقضى، من الوصول إلى مستوى 11500 نقطة، والذى كان يمثل مقاومة مهمة، ثم سرعان ما تراجعت لمستويات تدور حول 11000 نقطة.

وأغلق المؤشر الرئيسي، الأسبوع الماضي، على انخفاض، مع ارتفاعات متواضعة لباقى المؤشرات، وسط خسائر لرأس المال السوقي مع وجود المبيعات الأجنبية.

وخسر “EGX30” ما نسبته 2.5% ليغلق عند 11180 نقطة، بينما ارتفع “EGX70” بنسبة 1.6% منهيًا التداولات الأسبوعية عند 1849 نقطة، وربح “EGX100” الأوسع نطاقًا 0.6% مغلقًا عند 2748 نقطة.

وفقَد رأس المال السوقى 0.5% بما قيمته 3.1 مليار جنيه، ليغلق عند 627.4 مليار جنيه، مقابل 630.5 مليار بنهاية الأسبوع السابق.

واستحوذت الأسهم على 74.28% من التداولات، فيما كان نصيب السندات 25.72%.

وكان نصيب المستثمرين العرب والأجانب من التعاملات 5.4% بصافى شراء 39.2 مليون جنيه، و8.4% بصافى بيع 283.8 مليون جنيه على الترتيب، بينما كانت الغلبة للمستثمرين المحليين بنسبة 86.2%.

قال عامر عبد القادر، رئيس قطاع السمسرة للتطوير بشركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية، إنه من المتوقع أن تشهد السوق ضغوطًا بيعية مع بداية الأسبوع، على أن يتحسن الأداء تدريجيًّا بنهاية جلسة الاثنين، وبداية الثلاثاء، ما يجعل تحركات الثلاثينى فى نطاق 10850 و11350 نقطة.

وأوصى عبد القادر بشراء حزمة من الأسهم بقطاعات مختلفة توزعت بين البتروكيماويات والأسمدة «أبو قير» عند 18.40 و18.60 جنيه، مقابل 18.25 فى إغلاق الخميس، و«سيدى كرير» عند 7.50 جنيه، مقابل 7.9 جنيه الخميس، و«أوراسكوم للتنمية» عند 4.30 و4.40 جنيه، نظير 4.5 جنيه الخميس.

وتوقّع محمد كمال، نائب الرئيس التنفيذى لشركة الرواد لتداول الأوراق المالية، تحرك السوق فى نطاق 10850 و11500 نقطة، وسط عمليات تجميع، ونشاط حركة المتاجرة على أسهم مؤشر الأفراد السبعيني.

وأكد أن أسهم السوق تشهد حاليًّا عمليات شراء انتقائية، وأن أبرز القطاعات الجاذبة هي: الاتصالات، والتكنولوجيا، والدفع الإلكتروني.

يُشار إلى أن المؤشر القطاعى للاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات ارتفع 8.3% خلال الأسبوع المنقضي، مستحوذًا على 7.7% من رأس المال السوقي.