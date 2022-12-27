مؤشرات البورصة تتحول للصعود الجماعي منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء

تحولت مؤشرات البورصة المصرية للصعود الجماعي منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء 27-12-2022، بدعم من مشتريات محلية وعربية.

وتمكن المؤشر الرئيسي EGX30 من تعويض خسائرة الصباحية والصعود بنحو 0.16% مسجلا مستوى 14583 نقطة.

وواصل مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، الارتفاع بنحو 1% عند مستوى 2776 نقطة ، وصعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنحو 0.89% عند 4117 نقطة.

ووصل عدد الأسهم المتداولة إلى 191 سهما ، ارتفع منها 90 سهما ، وتراجع 21 سهما ، فيما استقر 80 سهما دون تغيير.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين و العرب، نحو الشراء بصافي قيمة 2.56 مليون جنيه ، و 8.34 مليون جنيه علي الترتيب، مقابل توجه بيعي للمستثمرين الأجانب بصافي قيمة 10.91 مليون جنيه.