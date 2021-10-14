مؤشرات البورصة تتجه للتباين في منتصف تعاملات جلسة الخميس

بخلاف حالة الصعود التي استهلت به

اتجهت مؤشرات البورصة المصرية نحو التباين بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الخميس، بخلاف حالة الصعود التي استهلت بها التداولات.

وواصل مؤشر “egx30” الرئيسي صعود بنحو 0.77% ليسجل مستوى 10964 نقطة، بحسب بيانات البورصة.

وهبط مؤشر “ge70ewi” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.06% إلى 2649 نقطة، وتراجع مؤشر “egx100ewi” الأوسع نطاقا بنسبة 0.2% إلى 3605 نقطة.

ويتوقع محللون فنيون أن يواصل مؤشر البورصة الرئيسي “EGX30” تماسكه خلال الجلسات القليلة المقبلة، وصولاً إلى منطقة المقاومة 11200- 11100 نقطة في ظل استمرار الأداء الإيجابى لأسهم القياديات؛ وعلى رأسها التجارى الدولى.

وأنهت مؤشرات البورصة تعاملاتها بجلسة أمس الأربعاء على تباين فى الأداء، إذ صعد المؤشر الرئيسى “EGX30” بنسبة 0.9% عند 10881 نقطة، فيما تراجع “EGX70ewi” للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو 1.2% مسجلًا 2647 نقطة.

بينما هبط المؤشر متساوى الأوزان “EGX50” بنسبة 0.86% ليسجل 2276 نقطة، وتراجع نظيره الأوسع نطاقًا “EGX100” بنسبة 0.88% ليصل إلى 3599 نقطة.

وشهدت البورصة ضغطًا بيعيًّا من جانب المتعاملين الأجانب بصافي مبيعات بلغ 126.8 مليون جنيه، فيما اتجه المتعاملون المحليون والعرب للشراء بواقع 98 و28.8 مليون على التوالي.

وقال محمد حسن، العضو المنتدب فى شركة بلوم للاستثمارات المالية، إن السوق تتجه على المدى القريب نحو مقاومة 11200 نقطة، خاصة في ظل استمرار تماسك سهم “التجارى الدولى” صاحب الوزن النسبى الأكبر بالمؤشر الرئيسي.

وأشار إلي أن أحجام التداول بجلسة اليوم جاءت مليارية نظرًا لأن جزءًا من السيولة المتاحة في السوق يوجه من جانب المستثمرين للاكتتاب فى طرح “إى فاينانس”.

وأضاف أن المؤشر السبعينى يشهد حالة من التراجع منذ بداية شهر سبتمبر الحالي، لافتًا إلى أنه يختبر حاليًّا مستوى 2600 نقطة، ولديه فرصة للتماسك بالقرب منه.

ونصح المتعاملين حاليًّا باقتناء الأسهم والتعامل بحذر فى ظل اقتراب المؤشر من مستوى المقاومة 11200 نقطة، إلي جانب محاولة تخفيف التعامل من خلال “المارجن” خاصة على الأسهم المضاربية.

وقال حسام عيد، مدير الاستثمار بشركة إنترناشيونال لتداول الأوراق المالية، إن “EGX30” نجح في اختراق مستوى المقاومة الرئيسى 10800 نقطة؛ بفضل استمرار الأداء الإيجابى لأغلب الأسهم القيادية به واتجاه المؤسسات العربية والمصرية نحو الشراء.

وأشار إلى أن استقرار المؤشر الرئيسى أعلى مستوى الدعم الرئيسى 10800 سيؤهله لاختبار مستوى المقاومة الرئيسى وهو 11000 نقطة، موضحًا أنه حال ظهور عمليات جنى أرباح عند مستوى المقاومة الرئيسى يتجه المؤشر الرئيسى لاختبار مستوى الدعم 10800 مرة أخرى.

أما عن مؤشر EGX70″” فيشير عيد إلى أنه أغلق متراجعًا بأكثر من 32 نقطة نتيجة الأداء السلبي لأغلب أسهم المضاربات والمتاجرة السريعة، واتجاه المستثمرين الأفراد نحو البيع بهذه الأسهم.

ولفت إلى أن حركة البيع تلك من المفترض أنها تنعكس سلبًا على أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة وظهور عمليات تصحيح وجني أرباح قوية بأسهم المضاربات، موضحًا أن المؤشر متجه بهذا الأداء إلى اختبار مستوى الدعم الأول وهو 2600 نطقة.

وتابع: ”إنه في حالة ظهور عمليات شراء وفتح المراكز المالية بأسهم المضاربات والمتاجرة السريعة بالقرب من مستوى الدعم الرئيسى يتجه المؤشر السبعينى لاختبار مستوى المقاومة الرئيسى وهو 2660 ثم 2700 نقطة”.