مؤشرات البورصة تبدل مساراتها خلال منتصف تعاملات اليوم الأربعاء

بدلت مؤشرات البورصة المصرية، مساراتها خلال منتصف تعاملات اليوم الأربعاء 26-5-2023.

وتحول المؤشر الرئيسي EGX30، للمنطقة الحمراء مسجلا نسبة هبوط طفيفة بنحو 0.07%، ليصل لمستوى 17467 نقطة.

وعلى الجانب الآخر ، عوض مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70، خسائره الصباحيه وتحول للارتفاع بنحو 2.45%، مسجلا 3479 نقطة.

كما بدل مؤشر البورصة الأوسع نطاقا EGX100، مساره للصعود بنحو 1.75% عند 5140 نقطة.

ووصل عدد الأسهم المتداولة إلى 196 سهما، ارتفع منهم 44 سهما، فيما تراجع 52 سهما، واستقر 100 دون تغيير .

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والأجانب، نحو البيع بصافي قيمة 10.66 مليون جنيه، و 9.44 مليون جنيه علي الترتيب، مقابل صافي شراء للمستثمرين العرب بقيمة 20.11 مليون جنيه.