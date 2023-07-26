مؤشرات البورصة تبدل مساراتها خلال منتصف تعاملات اليوم الأربعاء

اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والأجانب، نحو البيع بصافي قيمة 10.66 مليون جنيه

مؤشرات البورصة تبدل مساراتها خلال منتصف تعاملات اليوم الأربعاء
جهاد سالم

جهاد سالم

2:10 م, الأربعاء, 26 يوليو 23

بدلت مؤشرات البورصة المصرية، مساراتها خلال منتصف تعاملات اليوم الأربعاء 26-5-2023.

وتحول المؤشر الرئيسي EGX30، للمنطقة الحمراء مسجلا نسبة هبوط طفيفة بنحو 0.07%، ليصل لمستوى 17467 نقطة.

وعلى الجانب الآخر ، عوض مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70، خسائره الصباحيه وتحول للارتفاع بنحو 2.45%، مسجلا 3479 نقطة.

كما بدل مؤشر البورصة الأوسع نطاقا EGX100، مساره للصعود بنحو 1.75% عند 5140 نقطة.

ووصل عدد الأسهم المتداولة إلى 196 سهما، ارتفع منهم 44 سهما، فيما تراجع 52 سهما، واستقر 100 دون تغيير .

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والأجانب، نحو البيع بصافي قيمة 10.66 مليون جنيه، و 9.44 مليون جنيه علي الترتيب، مقابل صافي شراء للمستثمرين العرب بقيمة 20.11 مليون جنيه.

جهاد سالم

جهاد سالم

2:10 م, الأربعاء, 26 يوليو 23