مؤشرات البورصة اليوم تغلق على تباين.. وEGX30 يهبط 0.52%

اختتمت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم الثلاثاء 27-12-2022، على أداء متباين .

وهبط المؤشر الرئيسي EGX30 نحو 0.52%، بنهاية التعاملات بعد أداء متذبذب على مدار الجلسة، ليغلق عند 14485 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنسبة 0.44% عند مستوى 2761 نقطة ، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنحو 0.28% عند 4087 نقطة.

وبلغ إجمالي قيمة التداولات على الأسهم 1.29 مليار جنيه، ووصل عدد الأسهم المتداولة إلى 206 أسهم، ارتفع منها 69، وتراجع 55، فيما استقر 82 دون تغيير .

وفقد رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 1.94 مليار جنيه ليغلق عند 952.77 مليار جنيه ، مقابل 954.71 مليار جنيه مستوى الإغلاق السابق.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين و العرب نحو الشراء، بصافي قيمة 27.57 مليون جنيه، و 19.51 مليون جنيه على الترتيب، مقابل صافي بيع للمستثمرين بقيمة 47.09 مليون جنيه.