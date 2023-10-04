مؤشرات البورصة المصرية تصعد بشكل جماعي في بداية تعاملات الأربعاء

استهلت مؤشرات البورصة المصرية، بداية تعاملات اليوم الأربعاء 4-10-2023، في آخر جلسات الأسبوع الجاري على ارتفاع جماعي.

وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، بنسبة 0.31% مسجلا مستوي 19768 نقطة.

وصعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنسبة 0.09%، عند مستوى 3715 نقطة، و مؤشر البورصة الأوسع نطاقا EGX100، بنسبة 0.18%، عند مستوى 5511 نقطة.

ووصل عدد الأسهم المتداولة إلي 152 سهما، ارتفع منهم 12 سهما، فيما تراجع 25 سهما، و استقر 115 سهما دون تغيير .

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والأجانب، نحو البيع بصافي قيمة 376 ألف جنيه، و 439.8 ألف جنيه علي الترتيب، مقابل صافي شراء للمستثمرين العرب بقيمة 806.8 ألف جنيه.