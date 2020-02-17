مؤشرات البورصة تستهل تعاملات الإثنين على إرتفاع طفيف

شهدت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعات جماعية طفيفة في مستهل تعاملات جلسة اليوم الإثنين مدفوعة بمشترياتة المستثمرين المصريين والاجانب.

وصعد مؤشر “egx30” الرئيسي بنسبة 0.09% إلى 13750 نقطة، ومؤشر “egx70” للاسهم الصغيرة والمتوسطة 35% إلى 1258 نقطة، ومؤشر “egx100” الاوسع نطاقا بنسبة 0.17% إلى 1374 نقطة.

توقع محللون فنيون استمرار التحركات العرضية الضيقة لمؤشرات البورصة المصرية ، لحين ظهور محفزات جديدة تتعلق باستئناف برنامج الطروحات الحكومية، وحسم مصير ضريبة الأرباح الرأسمالية على التعاملات.

وقال المحللون إن البورصة كسرت منطقة مهمة لوقف الخسائر عند 13900 نقطة، وهو ما يدفع لمزيد من الهبوط وإعادة التجربة على منطقة الدعم بالقرب من مستوى 13500 نقطة.

وقال إبراهيم النمر رئيس قسم التحليل الفنى بشركة «نعيم» لتداول الأوراق المالية أن السوق تفتقد لكل المحفزات التى تتضمن الرؤية والمسار والاهتمام الحكومى وهو ما دفع للتحركات العرضية الضيقة.

وأضاف أن التحركات العرضية باتت أكثر ضيقا نتيجة غياب المحفزات فى حدود 500 نقطة بخلاف تحركات العام الماضى بأكثر من 1500 نقطة.

وطالب الحكومة بأن تهتم بشكل أكبر بسوق المال، ولن تتواجد الفرص ولايقبل المستثمرون على سوق يغيب فيها التدخل الحكومى والمفترض أن يظهر من خلال طروحات قوية والاهتمام بالقطاع الخاص وحسم أزمة الضريبة على التعاملات.

وأشار إلى أن السوق تتحرك بين 13550 نقطة و14100 نقطة ومن المرجح ملامسة المستوى الأول ثم إعادة التماسك مرة أخرى.

وقال أدهم جمال الدين رئيس قسم التحليل الفنى بشركة «كايرو كابيتال» لتداول الأوراق المالية أن السوق شهدت تراجعات قوية على غالبية الأسهم، موضحا أن تماسك سهم البنك التجارى الدولى، صاحب الوزن النسبى الأكبر، دفع السوق للحد من خسائرها بختام التعاملات.

كما أوضح أن السوق كسرت مستوى حماية الأرباح عند 13900 نقطة، ومن ثم فإن المستهدف القادم بات عند 13500 و13600 نقطة على الأجل القصير.

وأشار جمال الدين إلى أن المستثمرين الأجانب فضلوا التحوط خلال تعاملات أمس مع الإعلان عن ظهور أول حالة إصابة بفيروس كورونا فى مصر.

واختتمت مؤشرات البورصة جلسة أمس الأحد بأداء هابط، بانخفاض مؤشر EGX30 الرئيسى %0.88 إلى 13737 نقطة، وEGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة %0.1 إلى 1253 نقطة، وEGX100 الأوسع نطاقا %0.89 إلى 1371 نقطة.