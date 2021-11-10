بورصة وشركات

مؤشرات البورصة المصرية تختتم تعاملات اليوم على هبوط جماعي

بضغط مبيعات مؤسساتية
أسماء السيد 3:39 م, الأربعاء, 10 نوفمبر 21 3:39 م, الأربعاء, 10 نوفمبر 21

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اختتمت مؤشرات البورصة المصرية تعاملاتها بجلسة اليوم الأربعاء على هبوط جماعي، بضغط مبيعات مؤسساتية محلية وأجنبية  وسجلت تداولات الأسهم حوالي 821.2 مليون جنيه .

سجل المؤشر الرئيسي “egx30” تراجعًا بنسبة 0.93% عند 11480 نقطة، كما تراجع “egx70ewi” للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 2.9% عند 2121 نقطة، وهبط المؤشر لا أوسع نطاقًا ” egx100 ”  بنحو 2.3% عند 3089 نقطة .

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فيما جرى التداول على نحو 195 سهمًا، وهيمنت الحركة المتراجعة على أداء الغالبية بواقع 119 سهمًا، وصعد 18 فقط، فيما ظل 58 على استقرار دون أي تغيرات، وسجل رأس المال السوقي حوالي 724.338 مليار جنيه

واتجهت تعاملات المصريين والأجانب للبيع بصافي مبيعات سجلت 25.2 و 22.3 مليون جنيه، فيما اتجه المتعاملين العرب للشراء بصافي مشتريات سجلت 47.5 مليون جنيه.

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وفي ذات السياق سجلت المؤسسات المحلية صافي مبيعات بقيمة 5.4 مليون جنيه، كما اتجهت المؤسسات الأجنبية للبيع أيضًا بصافي مبيعات بلغت 20.2 مليون جنيه.

وكانت السوق قد أنهت تعاملات الثلاثاء على تباين في الأداء، فصعد EGX30 بنحو 0.79% ليغلق عند 11588 نقطة، وتراجع EGX70 EWI بنسبة 1.05%، مسجلا 2186 نقطة، وانخفض المؤشر الأوسع نطاقا EGX100 EWI بنسبة 0.97٪ عند 3164 نقطة.

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بقلم أسماء السيد

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