مؤشرات البورصة المصرية تتمسك بالأداء الإيجابي وتستهدف مزيدا من الصعود

توقع خبراء التحليل الفني أن تستكمل البورصة المصرية الأداء الإيجابي علي الأجل القصير، ليستهدف المؤشر الرئيسي EGX30 مستويات 10200 نقطة، تليها مقاومة عنيفة عند منطقة 10350 إلى 10400 نقطة، والتي يفتح اختراقها المجال لتحركات صعودية جديدة.

ورجح الخبراء صعود مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، لمستويات المقاومة 2250 إلى 2200 نقطة، والتي قد يعزز اختراقها احتمالية استهداف 2500 نقطة.

وأنهت مؤشرات البورصة تعاملات اليوم على صعود جماعي، إذ ارتفع “EGX30” بنحو 1.81% ليغلق عند مستوى 10177 نقطة.

وارتفع مؤشر EGX70 EWI بنحو 2.06%، مسجلا 2233 نقطة، ونظيره الأوسع نطاقا EGX100 EWI بنسبة 2.08% عند 3204 نقاط.

وأشار الخبراء إلى تمكن مؤشرات البورصة اليوم من تجاوز مستويات مقاومة رئيسية عند 10000 نقطة لـ”EGX30″، و2200 لـ”EGX70″.

وبلغ إجمالي قيم التداول على الأسهم 1.63 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي حوالي 11.12 مليار، ليسجل 695.31 مليار، مقابل 684.19 مليار مستوى الإغلاق السابق.

وشهدت البورصة سيطرة شرائية من قبل المستثمرين المصريين، بصافي 28.92 مليون جنيه، مقابل اتجاه بيعي للعرب والأجانب بقيمة 10.37 مليون و18.54 مليون على الترتيب.

قال حسام عيد، مدير الاستثمار بشركة إنترناشيونال لتداول الأوراق المالية، إن مؤشرات البورصة تمكنت من استعادة مستويات المقاومة الرئيسية.

وأوضح أن “EGX30” نجح في استعادة مستوى المقاومة الرئيسي 10000 نقطة، والإغلاق بصعود يزيد على 180 نقطة، بدعم من الأداء الإيجابي لأغلب الأسهم القيادية واتجاه المؤسسات المالية المصرية نحو الشراء وفتح المراكز المالية بها، بالقرب من مستويات الدعم.

وأضاف عيد أنه من المرجح أن يواصل EGX30 الصعود علي الأجل القريب ومحاولة استعادة مستوى المقاومة 10200 نقطة، وفي حال اختراقه والاستقرار أعلاه فيستهدف 10400.

وعلي صعيد EGX70، نوه عيد بتمكن المؤشر أيضا من تجاوز مستوى المقاومة الرئيسي 2200 نقطة والإغلاق أعلاه، ما قد يدفعه للصعود واختبار 2260 نقطة.

وأضاف عيد أنه في حال ظهور عمليات بيع وجني أرباح مؤقتة بالقرب من مستوى المقاومة فقد يتجه المؤشر لاختبار دعم 2200 نقطة مرة أخرى.

وقال محمد رضوان، محلل فني بشركة Tradepedia، إن مؤشر EGX30 تعرض لحركة تصحيح هبوطية عقب اختبار مستوى المقاومة الرئيسي 10350 نقطة، ما دفعه للهبوط لقرب 9900 إلى 9950 نقطة، والتي عاود الارتداد منها مستهدفا مستوى 10350 نقطة مرة أخرى.

ولفت رضوان إلى أن اختبار مستوي 10350 هذه المرة يعد اختبارا محوريا، إذ إن القدرة على الاختراق لأعلى سيعزز فرص المؤشر لاستهداف 10600 ثم 10800 نقطة.

وأوضح أن ارتداد المؤشر جاء مدعوما بأداء إيجابي لعدة قطاعات هي: العقاري والبنوك، والخدمات المالية غير المصرفية، وأيضا الاتصالات والتكنولوجيا.

وعلى صعيد “EGX70″، توقع رضوان إعادة المؤشر اختبار مستوى 2200 نقطة، وفي حال تمكنه من اختراقه لأعلى يستهدف 2500 إلى 2600 نقطة.

وأكد أن الرؤية الفنية للمؤشر لا تزال إيجابية علي الأجل القصير، طالما تمكن من الثبات والاستقرار أعلى 1950 نقطة.

ولفت إلي تفوق “EGX70” عن نظيره الثلاثيني، حيث تمكن المؤشر والعديد من الأسهم المكونة له من التحول الى اتجاه صاعد على المدى القصير.