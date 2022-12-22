مؤشرات البورصة المصرية تتحول للهبوط في ختام تعاملات الخميس

تحولت مؤشرات البورصة المصرية للهبوط الجماعي في نهاية تعاملات اليوم الخميس 22-12-2022 .

جاء ذلك تزامنا مع سيطرة بيعية من قبل المستثمرين العرب والأجانب.

وفقد المؤشر الرئيسي “EGX30” نحو 0.41% بنهاية التعاملات ليغلق عند 14482 نقطة.

وتحول مؤشر” EGX70″ للأسهم الصغيرة والمتوسطة، نحو التراجع بنسبة 1.18% عند مستوى 2755 نقطة.

وانخفص مؤشر “EGX100” الأوسع نطاقا بنحو 1.14% عند 4075 نقطة.

وبلغ إجمالي قيمة التداولات علي الأسهم 1.84 مليار جنيه، ووصل عدد الأسهم المتداولة إلي 204 أسهم ، ارتفع منهم 33، وتراجع 105 ، فيما استقر 66 دون تغيير .

وفقد رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 3.94 مليار جنيه ، ليغلق عند 946.85 مليار جنيه ، مقابل 950.79 مليار جنيه مستوى الإغلاق السابق.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء بصافي قيمة 186.15 مليون جنيه.

فيما سيطر التوجه البيعي علي تعاملات المستثمرين العرب والأجانب ، بصافي قيمة 7.41 مليون جنيه ، و 178.73 مليون علي الترتيب.