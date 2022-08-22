مؤشرات البورصة المصرية تتحول للمسار الصاعد و«EGX30» يستهدف 11000 نقطة 

تواجه مؤشرات البورصة المصرية سيناريوهات متفائلة لتحقيق مستهدفات صعودية جديدة، مستفيدة من حالة الزخم المتمثلة فى ارتفاع السيولة والتأثيرات الإيجابية لتثبيت أسعار الفائدة، وعمليات الاستحواذات، ونتائج أعمال الشركات.

وأشار خبراء التحليل الفنى إلى تحول مؤشرات البورصة للمسار الصاعد على المدى المتوسط، ليستهدف الرئيسي «EGX30» بين 10800 وحتى 11000 نقطة، مرورا بمستوى المقاومة 10500 إلى 10600 على الأجل القريب.

وتوقع الخبراء استهداف مؤشر «EGX70» للأسهم الصغيرة والمتوسطة مستويات 2500 نقطة، مع احتمالية تعرضه لعمليات جنى أرباح جزئية قرب 2200.

وأنهت مؤشرات البورصة تعاملات أمس على صعود جماعي، بواقع %2.43 لـ«EGX30»، الذى أغلق عند 10339 نقطة.

كما ارتفع مؤشر «EGX70 EWI» بنحو %1.68 مسجلا 2195 نقطة، وصعد «EGX100 EWI» الأوسع نطاقا بنسبة %1.9 إلى 3152 نقطة.

وبلغ إجمالى قيم التداول على الأسهم 1.22 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقى للأسهم المقيدة حوالى 11.92 مليار، ليسجل 693.65 مليار، مقابل 681.73 مليار مستوى الإغلاق السابق.

وشهدت البورصة أمس سيطرة شرائية من قبل المستثمرين المصريين والعرب بصافى 25.89 مليون جنيه، و2.58 مليون على الترتيب، مقابل صافى بيع للأجانب بقيمة 28.48 مليون.

وأشار أدهم جمال الدين، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة كايرو كابيتال لتداول الأوراق المالية، إلى الصعود القوى لمؤشر EGX30، مدعوما بالأداء الإيجابى لغالبية الأسهم القيادية وعلى رأسها «البنك التجارى الدولى».

وأنهى «التجارى الدولى» تعاملات أمس على صعود بنسبة %5.05 ليغلق عند سعر 40.77 جنيه.

وأوضح جمال الدين أن EGX30 تمكن أمس من تجاوز مستوى المقاومة المهم 10280 نقطة، ما فتح المجال لاستعادة المسار الصاعد متوسط المدى.

وتوقع استهداف «EGX30» الصعود لمستويات 10800 نقطة، مع فرص زيادة مستهدفاته الصعودية خلال الجلسات القادمة.

وعلى صعيد «EGX70»، قال جمال الدين إن المؤشر حقق خلال الفترة الماضية ارتفاعات قوية ما قد يرجحه للدخول فى عمليات جنى أرباح على الأجل القصير.

ونوه جمال الدين بأن «EGX70» يسعى لتأكيد اختراق مستوى المقاومة 2180 نقطة، وحال فشل فى ذلك فقد يواجه عمليات جنى أرباح مؤقتة على الأجل القريب.

ونصح المتعاملين بتخفيف المراكز جزئيا فى الأسهم الصغيرة والمتوسطة والتحول لأوراق «EGX30»، وذلك لحين تمكن المؤشر السبعينى من تجاوز مستويات المقاومة الحالية ما سيؤهله لاستهداف 2300 نقطة.

من جانبه، أشار محمد عطا، مدير التداول بشركة يونيفرسال لتداول الأوراق المالية، إلى الأداء الإيجابى لسهم البنك التجارى الدولي، والعديد من أسهم قطاعات البتروكيماويات، والعقارات، والخدمات المالية غير المصرفية، ما دعم مؤشر EGX30 أمس فى تجاوز مستوى المقاومة 10200 نقطة، وتخطى 10300.

وأضاف عطا أن البورصة المصرية تشهد حالة من التحركات الإيجابية، مستفيدة من قرار البنك المركزى تثبيت أسعار الفائدة، وعمليات الاستحواذ، ونتائج الأعمال الإيجابية للعديد من الشركات، فضلا عن استمرار تدنى قيم الأسهم عن أسعارها العادلة.

وتوقع استمرار التحركات الإيجابية بالبورصة المصرية، ليستهدف مؤشرها الرئيسي EGX30 كسر حاجز 10500-10600 نقطة، على الأجل القريب، ومن ثم استهداف 11000 نقطة.

وفيما يتعلق بـ«EGX70»، قال عطا إن المؤشر مازال يسعى لاختراق حاجز 2200 نقطة، إلا أنه قد يواجه بعض عمليات جنى الأرباح الجزئية على الأجل القريب.

وتوقع عطا تمكن «EGX70» من تجاوز عمليات جنى الأرباح المحتملة منتصف الأسبوع الجاري، ليعاود استهداف 2200 نقطة، ومنها إلى 2500.